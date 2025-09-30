Ngày 30-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Vũ Hồng Văn được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030

Tại đại hội, ông Thái Bảo - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, công bố quyết định chỉ định 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020-2025) tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, gồm:

Bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai từ tháng 7-2025).

Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy (Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai từ tháng 7-2025).

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai từ tháng 7-2025).

Ông Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy (Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai từ tháng 7-2025).

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và các Phó Bí thư Tỉnh ủy



