Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày 3/6, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Bộ Công an

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, 60 tuổi, quê quán Kim Động, Hưng Yên. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thứ trưởng Bộ Công an.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 8/2019 đến nay, ông Ngọc từng có thời gian dài công tác tại Công an Hà Nội với các chức vụ: Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Phó giám đốc Công an Hà Nội.

Đến năm 2016, ông giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Ông được phong hàm Thiếu tướng năm 2017. Năm 2018, ông là Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Ông Nguyễn Duy Ngọc được thăng cấp bậc hàm Trung tướng vào tháng 1/2021. Tại Đại hội XIII của Đảng (tháng 1/2021), ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 12/12/2023, ông Ngọc được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.