Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc khen Công an TP.HCM đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen gửi Giám đốc Công an TP.HCM.

Nội dung thư khen nêu rõ, trong thời gian qua, Công an TP.HCM đã chủ trì, phối hợp với công an 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt xóa 2 hội nhóm kín trên không gian mạng hoạt động mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với quy mô lớn, bắt giữ 37 đối tượng, thu giữ 65 khẩu súng, 8.668 viên đạn, gần 1.000 linh kiện súng các loại, 4 quả lựu đạn cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Nhiều súng, tang vật được Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TPHCM thu giữ. Ảnh CACC



Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an TP.HCM và các đơn vị, địa phương trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với việc nhận diện tội phạm mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Các chiến sĩ đã vận dụng sáng tạo việc xử lý một số tình huống tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Kết quả đấu tranh chuyên án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực giữa công an các địa phương, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức, liên tỉnh, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an.

"Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt thành biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu", nội dung thư nêu.