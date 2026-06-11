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Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế

Anh Văn
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Bộ Chính trị quyết định Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định số 182 của Bộ Chính trị về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị.

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế) được kiện toàn gồm 13 nhân sự.

Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý biên chế 2026 - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cụ thể, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Ban.

2 Phó Trưởng Ban gồm: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (Phó Trưởng Ban Thường trực), Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Chánh án TAND Tối cao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (phụ trách công tác quản lý biên chế).

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị các chủ trương và thực hiện quản lý biên chế thống nhất trong hệ thống chính trị giai đoạn 2026-2031; chỉ đạo việc triển khai và kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, quyết định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Ban Tổ chức Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế.

Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế thành lập Tổ giúp việc để thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế được sử dụng con dấu của Ban Tổ chức Trung ương để phục vụ công tác.

Bộ Chính trị giao Văn phòng Trung ương Đảng bảo đảm điều kiện làm việc và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế.

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Ban Chỉ đạo quản lý biên chế

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