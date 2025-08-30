Trong thời đại điện thoại di động trở thành “vật bất ly thân”, cuộc gọi vẫn là kênh giao tiếp quan trọng, đặc biệt khi cần trao đổi nhanh hoặc bày tỏ trực tiếp. Tuy nhiên, với những người có chỉ số EQ (trí tuệ cảm xúc) thấp, việc duy trì một cuộc gọi mạch lạc, dễ chịu lại không hề đơn giản. Họ thường khó kiềm chế cảm xúc, dễ làm đối phương khó chịu, thậm chí gây ra xung đột không đáng có.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, EQ thấp thể hiện rõ qua khả năng kém trong việc nhận diện, quản lý cảm xúc và thấu hiểu người khác. Khi bước vào một cuộc gọi – vốn không có biểu tượng cảm xúc hay thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng như nhắn tin – những hạn chế này càng bộc lộ rõ. Dưới đây là 5 dấu hiệu điển hình cho thấy người EQ thấp gặp khó khăn trong kiểm soát cảm xúc qua điện thoại.

1. Nói với giọng điệu gắt gỏng, thiếu kiểm soát

Một dấu hiệu dễ nhận biết là cách người EQ thấp để cảm xúc lấn át giọng nói. Khi khó chịu, họ thường gắt gỏng, to tiếng, hoặc ngắt lời đối phương. Thay vì tập trung vào nội dung trao đổi, cuộc gọi nhanh chóng trở thành nơi “xả giận”.

Hậu quả là người nghe cảm thấy bị áp đặt, mất đi sự thoải mái, dẫn đến xu hướng né tránh gọi điện trong những lần sau.

2. Phản ứng bốc đồng, không kịp suy nghĩ

Khác với tin nhắn có thời gian cân nhắc, cuộc gọi yêu cầu phản ứng ngay lập tức. Người EQ thấp thường để cảm xúc chi phối câu trả lời: trả lời vội vàng, nói lời nặng nề, hoặc đưa ra quyết định thiếu cân nhắc.

Chẳng hạn, khi sếp góp ý, họ có thể phản ứng phòng thủ: “Em làm thế là đúng rồi!” thay vì lắng nghe hết ý kiến. Những phản ứng bốc đồng này dễ khiến mâu thuẫn leo thang, biến một cuộc trao đổi bình thường thành tranh cãi căng thẳng.

3. Thở dài, ngắt quãng hoặc im lặng kéo dài

Người EQ thấp khó điều tiết cảm xúc nên thường thở dài, lặng im hoặc ngập ngừng khi gọi điện. Sự im lặng kéo dài – thay vì mang tính lắng nghe – lại tạo cảm giác khó chịu và bị bỏ rơi cho người ở đầu dây bên kia.

Điều này đặc biệt nguy hiểm trong các mối quan hệ cá nhân, khi sự im lặng có thể bị hiểu là thờ ơ, coi thường hay lạnh nhạt.

4. Nói lan man, sa đà vào cảm xúc tiêu cực

Một đặc điểm nữa là người EQ thấp thường không biết kiểm soát dòng chảy cảm xúc trong lúc gọi điện. Họ dễ sa đà vào việc than thở, kể lể, phóng đại vấn đề hoặc lặp lại chi tiết tiêu cực nhiều lần.

Thay vì tập trung giải quyết vấn đề, cuộc gọi trở thành “kênh trút bầu tâm sự” một chiều. Điều này khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi, mất năng lượng, thậm chí muốn tránh né để không phải “chịu đựng” thêm.

5. Ngắt máy đột ngột khi chưa kiểm soát được cảm xúc

Một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của EQ thấp là thói quen cúp máy giữa chừng khi đang nóng giận. Hành động này vừa thể hiện sự thiếu tôn trọng, vừa khiến đối phương cảm thấy hụt hẫng, bị bỏ rơi.

Nhiều trường hợp, việc ngắt máy đột ngột còn gây hiểu lầm nghiêm trọng, bởi người nghe không có cơ hội giải thích hay kết thúc cuộc trò chuyện một cách trọn vẹn. Đây là kiểu hành vi để lại dấu ấn tiêu cực nhất trong giao tiếp qua điện thoại.

Cách cải thiện để giao tiếp qua điện thoại hiệu quả hơn

Lý do chính nằm ở sự kém kiểm soát cảm xúc và thiếu kỹ năng lắng nghe. Trong cuộc gọi, không có “khoảng đệm” như khi viết tin nhắn, nên người EQ thấp dễ để lộ sự bực dọc hoặc căng thẳng. Họ thường tập trung vào cảm giác của bản thân hơn là nhu cầu và tâm trạng của người nghe.

Ngoài ra, áp lực phải phản hồi ngay trong cuộc gọi khiến họ thiếu thời gian điều chỉnh cảm xúc, dẫn đến những phản ứng cực đoan hoặc hành động vội vàng.

Từ đó, các chuyên gia gợi ý một số giải pháp:

- Tập kiểm soát giọng điệu: Giữ giọng nói bình tĩnh, tránh to tiếng. Nếu quá căng thẳng, có thể xin phép dừng cuộc gọi ngắn để điều chỉnh cảm xúc.

- Lắng nghe trọn vẹn trước khi trả lời: Thay vì phản ứng ngay, hãy để người khác nói hết ý rồi mới đưa ra phản hồi.

- Chuẩn bị tinh thần trước khi gọi: Nếu biết cuộc gọi sẽ liên quan đến vấn đề nhạy cảm, hãy hít thở sâu, ghi sẵn vài ý chính để tránh nói lan man.

- Kết thúc cuộc gọi một cách tích cực: Dù chưa đồng ý hay chưa giải quyết xong, hãy kết thúc bằng lời cảm ơn hoặc hẹn lại, thay vì cúp máy đột ngột.

Cuộc gọi điện thoại, tưởng chừng đơn giản, lại là “tấm gương” phản chiếu rõ nét trí tuệ cảm xúc của mỗi người. Năm dấu hiệu trên cho thấy, chỉ cần một chút thiếu kiểm soát, chúng ta có thể vô tình làm tổn thương người khác và khiến mối quan hệ xa cách.

Giữ bình tĩnh, lắng nghe và thể hiện sự tôn trọng – đó không chỉ là kỹ năng giao tiếp, mà còn là cách để mỗi cá nhân nâng cao EQ, biến chiếc điện thoại thành công cụ kết nối bền vững thay vì tạo ra khoảng cách.