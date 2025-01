Thương tiếc nam ca sĩ tử vong do rơi từ trên cao

Truyền thông Hoa ngữ ngày 4-1 thông tin về vụ tai nạn dẫn đến thiệt mạng của Cao Vỹ Kiệt. Anh gặp tai nạn ngày 25-12 khi đang trên giàn giáo công trình, dàn dựng sân khấu cho chương trình mừng năm mới tại Đài Loan (Trung Quốc). Cao Vỹ Kiệt phụ trách phần ánh sáng.

Cao Vỹ Kiệt qua đời tuổi 36

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng Cao Vỹ Kiệt không qua khỏi do vết thương quá nặng. Anh là ca sĩ chính của ban nhạc Ark of Redemption. Gần đây, ban nhạc đã chính thức đưa ra tuyên bố xác nhận Cao Vỹ Kiệt qua đời do tai nạn, người hâm mộ bày tỏ thương tiếc nam ca sĩ khi ra đi ở tuổi đời rất trẻ, còn nhiều ước mơ dang dở.

Mặc dù Cao Vỹ Kiệt không thể gặp gỡ người hâm mộ được nữa nhưng ban nhạc vẫn quyết định phát hành tác phẩm mới theo kế hoạch và mời những người hâm mộ muốn tưởng niệm tham gia vào thời điểm trên.

Công trình sân khấu được cấp phép tiếp tục thi công sau 24 giờ kể từ tai nạn của Cao Vỹ Kiệt, nhiều biện pháp cải thiện về an toàn đã được thực hiện.

Việc điều tra, xem xét chi tiết về vụ tai nạn đang diễn ra và sẽ có xử phạt đối với nhà thầu, giám sát và quản lý công trình. Ban đầu, Văn phòng thanh tra Lao động của Thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) xác định người sử dụng lao động không đảm bảo người lao động đã thắt dây an toàn vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Ngoài vai trò ca sĩ chính trong ban nhạc, Cao Vỹ Kiệt có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh, ánh sáng sân khấu. Anh từng tham gia làm ánh sáng cho nhiều chương trình âm nhạc.