Anh Quân Idol: "Cái lúc bế tắc nhất, tôi gọi anh Tú đi uống sinh tố, ngồi tâm sự và khóc"

Từng được đặt nhiều kỳ vọng khi tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2012, tuy nhiên hiện thực sau đó khiến Anh Quân sốc và quyết định sang xứ người kiếm sống.

Sau nhiều năm kín tiếng trên truyền thông, mới đây nam ca sĩ nhận được sự chú ý với bản hit "E là không thể". Chúng tôi đã có buổi trò chuyện, chia sẻ với nam ca sĩ về những lận đận trong cuộc đời suốt hơn một thập kỷ qua của anh.

Anh Quân thời mới vào nghề.

Tôi cũng hi vọng nhiều đấy nhưng cũng bị dập tắt nhiều

- Thi Vietnam Idol năm 2012 và lọt top 7 nhưng tại sao Anh Quân không phát triển sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp ở Việt Nam mà lại sang luôn Singapore hát?

Sau khi thi xong Vietnam Idol là vào cuối năm 2012, tôi đã chuyển hẳn vào Sài Gòn sống một thời gian để xem như thế nào nhưng cuối cùng cũng không có việc. Thời điểm đó có 2 cuộc thi hot là Vietnam Idol và The Voice cùng diễn ra nên có quá nhiều nghệ sĩ mới, nổi tiếng. Tôi một thân một mình nên không có show diễn đành quyết định sang Singapore đi hát từ năm 2013.

- Công việc cụ thể của anh khi ở bên Singapore như thế nào và anh gắn bó trong bao lâu?

Ở bên đó, tôi hát cho một sân khấu cũng khá lớn, có sức chứa khoảng 400 người. Đi làm cả tuần, mỗi tối hát khoảng 10 bài. Tôi không hát tiếng Việt mà hát tiếng nước ngoài. Cát-xê tính theo tháng kiểu ăn lương ấy. Một tháng cũng được 5000 USD cũng là số tiền lớn thời điểm đó, có thể nuôi được mấy nhà (cười).

Tuy nhiên, thời gian ở bên đấy thật ra tôi rất cô đơn. Đến giờ, tôi vẫn sợ cảm giác ở một mình (cười). Ngày nào cũng đi đêm về hôm, một thân một mình nên tôi đi hát ở đó được tầm 2 năm thì lại về.

- Ngay sau khi trở về nước, anh có luôn bản hit "Có anh ở đây rồi" nhưng vẫn không thể nổi tiếng được. Anh có thấy mình kém may mắn?

Khi đang ở Singapore thì tôi nhận được demo bài Có anh ở đây rồi. Lúc đó trong lòng tôi trỗi dậy suy nghĩ: "Ôi sao cái lời bài hát này lại có thể hay từ đầu đến cuối như thế này".

Thế là tôi mới quyết tâm đi về xem sao. Về tôi gặp bạn nhạc sĩ để mua bài và sau đó thì sản xuất. Lúc có bản hit, tôi cũng hi vọng nhiều đấy nhưng cũng bị dập tắt nhiều. Suốt vài tháng vẫn không có ai book show dù ca khúc rất hot. Thu nhập bị ngắt quãng thế là tôi lại phải quay lại công việc cũ thêm một thời gian.

Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ là mình may mắn vì còn có bài hit. Tổ thương mình nên mới có bài hit như vậy. Có rất nhiều người đầu tư hơn tôi rất nhiều vẫn không thể có. Sau này, tôi nghĩ vấn đề của mình không phải kém may mắn là do từng chưa toàn tâm toàn ý vào công việc, bị chi phối thời gian cho những công việc khác.

Anh Quân Idol hiện tại.

Mars Anh Tú người giúp đỡ Anh Quân từ những ngày đầu.

- Anh có vẻ vững tâm lý trước thất bại?

Thời điểm đó tôi có bị stress chứ. Cảm xúc giống như ngày mới thi Vietnam Idol ra. Stress nặng bởi vì rõ ràng mình đang có bài hit, giống như mình vừa có cái tên ở trong cuộc thi mà hà cớ làm sao lại không có ai gọi show (cười).

Rồi tôi cũng tự an ủi do mình ít quan hệ. Lúc ở Sài Gòn tôi gần như chỉ quen mỗi anh Tú ( ca nhạc sĩ Tú Dưa) và mãi về sau mới quen thêm mọi người.

- Anh Tú có giúp gì anh ở thời điểm đó không?

Cái ngày thi xong Vietnam Idol và tôi vào Sài Gòn là cái lúc tôi bế tắc nhất. May sao lúc đó anh Tú cũng ở trong đấy, thế là anh em gọi nhau đi uống sinh tố. Ngồi tâm sự, tôi cũng buồn và khóc. Nó giống như bế tắc quá không biết đi đường nào. Anh Tú cũng giúp tôi, đưa cho tôi một ca khúc và đó là bài hát riêng đầu tiên của tôi.

Đối với tôi, anh ấy là một người anh lớn, một nghệ sĩ gạo cội và tài năng

- Vậy tò mò chút, trong một thập kỷ qua, anh đã làm những gì?

Tính ra tôi cũng làm nhiều việc như tập trung học để lấy bằng ở Học viện Âm nhạc. Hồi xưa tôi mải chơi không học nên bị bố mẹ gọi điện ra rả hàng ngày nên quyết tâm học cho xong. Tâm lý của bố mẹ mà, muốn con cái học có tấm bằng sau tìm công việc ổn định vì chỉ đi hát thì không bền.

Ngoài ra, tôi cũng dành thời gian để chăm sóc mẹ. Mẹ tôi bị nhiều bệnh từ năm 2013 và đến năm ngoái thì mẹ đã có một ca đại phẫu thuật, cắt bỏ quả thật ở bên phải.

Dù bận rộn nhiều việc nhưng tôi vẫn dành thời gian cho âm nhạc. Cuối năm 2019 tôi ra mắt ca khúc "Anh mệt rồi" cũng rất hot thời điểm đó nhưng lại dính luôn dịch Covid-19 mất mấy năm nên cũng không được gì. Số tôi hơi lận đận thật (cười) nhưng tôi không tiếc nuối vì tất cả đều là trải nghiệm và sớm hay muộn thì mình cũng phải trải qua.

Anh Quân vừa có chuyến lưu diễn châu Âu.

- Người ta thường nói "sau cơn mưa trời lại sáng". Có vẻ như hào quang nghề đang mở ra với Anh Quân vì thời gian gần đây, anh nhận được sự yêu thích của khán giả với bản hit "E là không thể". Nghe nói, anh cũng đã đầu quân về công ty của nhạc sĩ Anh Tú. Vì sao anh lại lựa chọn một công ty mới như vậy?

Tôi và Anh Tú quen biết nhau cũng trên 15 năm nay rồi. Đối với tôi, anh ấy là một người anh lớn, một nghệ sĩ gạo cội và tài năng.

Vào thời điểm tôi đang loay hoay chưa biết định hướng cho mình như thế nào thì tôi đã tìm đến Anh Tú và anh ấy nâng đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Tôi chọn vào Sài Gòn và lựa chọn công ty của anh Tú là vì, tôi có niềm tin vào người anh của mình. Tôi tin anh Tú sẽ truyền được cảm hứng và giúp tôi tìm ra hướng đi đúng đắn nhất trong sự nghiệp.

Và đến hiện tại, chúng tôi đều đã thấy những thành công bước đầu. Cụ thể như tôi đã gặt hái được rất nhiều thành công trên sân khấu "Chốn tìm show". Đây là sản phẩm do công ty tôi sản xuất và đầu tư rất chỉn chu về mọi phương diện.

- Và cũng nhờ "Chốn tìm show" đã giúp ca khúc "E là không thể" của anh "trỗi dậy" sau 1 năm phát hành nhưng không được chú ý. Bản thân anh có bất ngờ về điều này không?

Tôi thấy thật khó tin và khó hiểu. Nhưng những ai thân thiết với tôi trong công việc đều biết một điều là, những bài hát của tôi thường là sẽ hit sau khi phát hành 1 thời gian. Đó cũng có thể là rào cản trong sự nghiệp của mình (cươi).

"E là không thể" nổi tiếng nhờ bản hát live tại sân khấu "Chốn tìm" nên tôi nghĩ có lẽ khán giả bây giờ thích sự đơn giản và mộc mạc nên tôi sẽ cố gắng phát huy.

- Dự định tới đây của anh là gì?

Tôi sẽ cố gắng xây dựng hình ảnh của mình sao cho phù hợp với thị hiếu mà khán giả mong muốn, cũng như là dành tặng cho khán giả nhiều bài hát hay hơn nữa.