Theo Thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài chính, tiền thưởng không thuộc các khoản được miễn thuế khi xác định thu nhập chịu thuế . Do đó, tiền thưởng Tết 2026 được xác định là thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân, tính chung vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động.

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025, bắt đầu áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Vì vậy, tiền thưởng Tết chi trả sau ngày 1/1/2026 sẽ áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới.

Cụ thể, theo Nghị quyết 110/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó, biểu thuế lũy tiến từng phần cũng được điều chỉnh, thu gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, với các mức thuế suất lần lượt là 5%, 10%, 20%, 30% và 35%. Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh và điều chỉnh biểu thuế giúp nhiều người lao động được giữ lại phần lương, thưởng Tết cao hơn so với trước đây.

Tiền thưởng Tết được xác định là khoản thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân.

Bên cạnh tiền thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp tổ chức tiệc tất niên, tân niên kèm các hoạt động bốc thăm, quay số trúng thưởng. Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, thu nhập từ trúng thưởng là khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân nếu giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng cho mỗi lần trúng thưởng.

Theo Thuế tỉnh Đồng Nai, phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng không phân biệt số lần trúng thưởng sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10%, áp dụng theo biểu thuế toàn phần. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm doanh nghiệp trả thưởng. Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả cho người lao động trúng thưởng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng băn khoăn về các khoản quà tặng cho người lao động, như quà Tết , có phải tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công hay không.

Về vấn đề này, Cục Thuế cho biết, theo quy định tại Thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài chính, nếu quà tặng mang tính chất là lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động chi trả, thì khoản này được xác định là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công. Khi đó, doanh nghiệp phải thực hiện khấu trừ thuế theo quy định.

Như vậy, không chỉ tiền thưởng Tết, mà cả các khoản trúng thưởng và quà tặng có giá trị từ doanh nghiệp, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định, đều có thể phát sinh nghĩa vụ thuế.