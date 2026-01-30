Tin không khí lạnh mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, khối không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Một số nơi ở Bắc Bộ có mưa, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20°C.

Khoảng gần sáng và ngày 31/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ gần sáng và ngày 31/1, trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm 30/1 và ngày 31/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Khoảng gần sáng mai 31/1, không khí lạnh bắt đầu tác động đến miền Bắc nước ta. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Từ 31/1, Đông Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ đêm 31/1, Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu) trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi Bắc Bộ 9-12°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C.

Tại Hà Nội, đêm 30/1 và ngày 31/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ 31/1, khu vực này chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15°C.

Tác động của không khí lạnh nên từ 1/2 đến đêm 3/2, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh.

Từ gần sáng và sáng 31/1, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1-2m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Từ 1/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-5m.

Từ chiều và tối 1/2, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 30/1, Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C, cao nhất 23-25°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại trung tâm TP Hà Nội, ngày mai 31/1, nhiệt độ ban ngày ở khu vực này xu hướng giảm, cao nhất 21°C, nhiệt độ ban đêm không có nhiều biến động, thấp nhất 19°C, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào.

Dự báo thời tiết khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội trong 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Trong hai ngày đầu tháng 2/2026 (1-2/2/2026), khu trung tâm Hà Nội chuyển rét cả ngày, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tiếp tục giảm về mức 19°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 15-16°C.

Khu vực này duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, không mưa trong ngày 3/2, nhiệt độ cao nhất tăng trở lại về ngưỡng 21°C, nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm còn 14°C.

Sang ngày 4/2, khu trung tâm Hà Nội hửng nắng, có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất xu hướng tăng lên 23°C, thấp nhất tăng nhẹ lên 15°C.

Ngày 5/2, nhiệt độ trong ngày ở khu vực này tiếp tục tăng, dao động 17-25°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá cao, khoảng 8°C, trời có mây, không mưa.

Trong ba ngày cuối thời kỳ dự báo (6-8/2), khu vực này chuyển mưa rào, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 24°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 17-18°C.