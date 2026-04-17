Thương tâm: Bé gái hơn 2 tuổi tử vong sau 5 tiếng bị bố bỏ quên trong ô tô

Sáng 17/4, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc thương tâm khi bé gái hơn 2 tuổi tử vong trong xe ô tô.

Theo thông tin ban đầu, hôm qua (16/4), người bố trú tại xã Nghi Thạch (cũ), nay là xã Đông Lộc, lái ôtô 5 chỗ chở con gái tới trường tiểu học cùng bé út đi gửi lớp nhà trẻ. Sau khi đưa con đầu tới trường, anh lái ôtô chở con gái 2 tuổi về nơi mình đang làm việc là Văn phòng Đăng ký đất đai Nghi Lộc.

Người bố sau đó khóa ôtô, không biết con gái đang ngồi phía sau, rồi vào cơ quan làm việc. Đến 14h cùng ngày, đồng nghiệp phát hiện bé gái nằm trong ôtô nên thông báo với người bố. Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu, bé gái được xác nhận tử vong từ trước.

Bé gái hơn 2 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh minh họa

Bé gái là con út trong gia đình có hai chị em. Bình thường, bé được mẹ đưa đón tới trường, còn chị gái do bố chở. Nhà chức trách xác định từ thời điểm bé bị bỏ quên trên xe đến khi được phát hiện là hơn 5 tiếng, theo VnExpress.

Ngay sau sự việc, địa phương đã cử đoàn đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Một tuần qua Nghệ An trải qua nắng nóng gay gắt, ngày 16/4 nhiệt độ ngoài trời lên 37 độ C, có nơi trên 38 độ. Theo tính toán của chuyên gia, nếu ôtô đóng kín cửa, để giữa trời nắng và không bật điều hòa thì mức nhiệt trong xe có thể cao hơn nhiệt độ khí tượng 10 độ C.

Trẻ tử vong do bị bỏ quên trên xe từng xảy ra ở một số địa phương. Trước đó năm 2024, bé trai 5 tuổi ở xã Vũ Thư (Thái Bình cũ) tử vong sau khi bị bỏ quên 11 tiếng trên ôtô đưa đón. Tài xế và nhân viên đưa đón bị phạt tù về tội Vô ý làm chết người, hai giáo viên bị án treo do thiếu trách nhiệm.

Năm 2019, bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị bỏ quên trên ôtô đưa đón dẫn đến tử vong. Lái xe, giám sát học sinh và cô giáo chủ nhiệm bị truy tố, phạt tù vì các tội Vô ý làm chết người và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



