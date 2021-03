Thượng tá biên phòng đang ở Đà Lạt, phải về giải trình vụ hàng tấn hàng trong nhà

Ngày 12-3, đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết đang phối hợp cùng lực lượng Công an TP Châu Đốc làm rõ về số hàng chứa trong 2 căn nhà liên quan đến thượng tá Hoàng Văn Nam (Phó Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) thực chất là của ai để xử lý.

"Ông Nam đang đi học ở Đà Lạt nhưng chúng tôi đã gọi điện yêu cầu về ngay để trình bày với đơn vị một cách rõ ràng. Sau đó, chúng tôi sẽ tính hướng xử lý như thế nào cho phù hợp" - Đại tá Nguyễn Thượng Lễ khẳng định.



Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết sẽ phối hợp với cơ quan điều tra xem lúc thực hiện lệnh khám xét nhà, ai là người ký vào biên bản xác nhận chủ sở hữu số hàng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng làm rõ hơn 2 căn nhà đó của vợ chồng thượng tá Nam xây để ở hay cho thuê rồi xử lý trách nhiệm.

Quan điểm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang là sai tới đâu xử lý tới đó chứ không có chuyện dung túng hay làm cho qua chuyện.

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng An Giang khẳng định sẽ xử lý cán bộ nếu có dấu hiệu tiếp tay cho người thân chứa hàng lậu tại nhà

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 28-2, tổ công tác phòng chống buôn lậu thuộc Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an phường Vĩnh Nguơn tiến hành kiểm tra 3 căn nhà tại địa phương.

Lực lượng này phát hiện bên trong có hơn 1.140 sản phẩm, hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài không hóa đơn, chứng từ nên lập biên bản tạm giữ để điều tra.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định 2 trong 3 căn nhà này là do vợ chồng thượng tá Nam đứng tên sở hữu nhưng có 1 căn đã cho người khác thuê ở. Riêng căn nhà thứ 3 ở khu vực gần đó là do bà Trần Thị Dũng (SN 1970, là chị vợ thượng tá Nam làm chủ hộ).