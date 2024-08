Ngày 24-8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.



UBND tỉnh Thanh Hóa thưởng nóng 100 triệu đồng cho ban chuyên án phá đường dây ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại buổi lễ, ghi nhận thành tích xuất sắc của Ban Chuyên án, Bộ Công an đã thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa; thưởng 15 triệu đồng cho các đơn vị: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an các huyện Mường Lát và Ngọc Lặc.

Thay mặt UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ban Chuyên án trong việc nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ, triệt xóa đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, đồng thời trao thưởng số tiền 100 triệu đồng của UBND tỉnh Thanh Hóa cho Ban Chuyên án.

6 cá nhân có thành tích xuất sắc được Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Trước đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an), với sự nỗ lực, cố gắng rất lớn và tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, chỉ trong một thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng trên phá thành công Chuyên án 724D, bắt giữ 5 người, thu giữ vật chứng tổng cộng 42 kg ma túy (gồm: heroin, Ketamine, ma túy đá) và 30.000 viên hồng phiến.

Số lượng ma túy "khủng" trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp triệt phá



Nhóm đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Đây là đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, gồm nhiều đối tượng ở nhiều địa phương trong cả nước tham gia vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam qua Thanh Hóa để đem đi các tỉnh tiêu thụ.