Thương hiệu giá trị nhất năm 2026: Ngành công nghệ lên ngôi, ô tô suy giảm mạnh

Theo bảng xếp hạng Best Global Brands 2026, các tập đoàn công nghệ tiếp tục thống trị nhóm dẫn đầu toàn cầu, còn ngành công nghiệp ô tô trải qua một năm suy giảm đáng chú ý về giá trị thương hiệu.

Toyota tiếp tục khẳng định vị thế nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Ảnh: Hoàng Linh

Theo đánh giá mới - do Interbrand công bố, Apple tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng các thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2026, với giá trị ước tính 514,6 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm trước. Microsoft xếp thứ hai với 443,7 tỷ USD, tăng 14,2%, trong khi Google đứng thứ ba với 389,3 tỷ USD, tăng 22,8%.

Amazon giữ vị trí thứ tư với giá trị thương hiệu 351,8 tỷ USD, tăng 10%. Samsung đứng thứ năm, đạt 105,2 tỷ USD, tăng 16,2%. Đáng chú ý, Nvidia tiếp tục thể hiện sức bật mạnh mẽ nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), tăng 71,5% lên 74 tỷ USD, đứng thứ sáu toàn cầu.

Các vị trí tiếp theo trong Top 10 lần lượt thuộc về Instagram (65,5 tỷ USD), Coca-Cola (60,3 tỷ USD), Toyota (59,5 tỷ USD) và YouTube (58,9 tỷ USD).

Trong lĩnh vực ô tô, Toyota duy trì vị trí thương hiệu giá trị nhất thế giới, đồng thời đứng thứ chín trong bảng xếp hạng chung. Tuy nhiên, giá trị thương hiệu của hãng xe Nhật Bản giảm 19,9%, từ 74,2 tỷ USD năm 2025 xuống còn 59,5 tỷ USD năm 2026.

Xếp sau Toyota trong ngành ô tô là Mercedes-Benz với giá trị thương hiệu 40,8 tỷ USD, đứng thứ 20 toàn cầu, giảm 18,6%. BMW đứng thứ ba trong ngành, xếp thứ 22 toàn cầu, với giá trị 38,4 tỷ USD, giảm 17,9%.

Hyundai là điểm sáng đáng chú ý khi đạt giá trị thương hiệu 25 tỷ USD, tăng 1,6%, đứng thứ 29 toàn cầu và vươn lên vị trí thứ tư trong ngành ô tô. Honda xếp thứ năm với 19,4 tỷ USD, giảm 21,8%, đứng thứ 45 toàn cầu.

Tesla đứng thứ sáu trong ngành ô tô, với giá trị thương hiệu 18,3 tỷ USD, giảm tới 37,8%, xuống vị trí thứ 50 toàn cầu. Đây là một trong những mức suy giảm mạnh nhất trong nhóm các nhà sản xuất ô tô góp mặt trong Top 100.

Trong khi đó, Ferrari ghi nhận kết quả trái ngược khi giá trị thương hiệu tăng 14,7%, đạt 17,7 tỷ USD, đứng thứ 51 toàn cầu. Hãng xe thể thao Italy cũng là đại diện duy nhất của ngành ô tô góp mặt trong nhóm những thương hiệu tăng trưởng mạnh nhất của bảng xếp hạng năm nay.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Audi và Porsche, cùng đạt 12,4 tỷ USD, lần lượt đứng thứ 65 và 66 toàn cầu. Volkswagen đạt 11,6 tỷ USD, đứng thứ 71. Kia và BYD lần lượt đạt 8,8 tỷ USD và 8,5 tỷ USD, trong khi Nissan đứng cuối nhóm 13 thương hiệu ô tô góp mặt trong Top 100, với giá trị 7,2 tỷ USD.

Như vậy, trong số 13 thương hiệu ô tô có mặt trong danh sách, chỉ có 4 thương hiệu tăng giá trị gồm Hyundai, Ferrari, Kia và BYD, trong khi 9 thương hiệu còn lại suy giảm. Đáng chú ý, Range Rover, từng đứng thứ 97 trong năm 2025, không còn góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay.

Một nguyên nhân được chỉ ra là các nhà sản xuất ngày càng gặp khó khăn trong việc biến những đổi mới công nghệ thành lợi thế cạnh tranh khác biệt. Trong bối cảnh điện hóa diễn ra nhanh chóng, các hãng xe phải đầu tư lớn cho phát triển sản phẩm, pin, phần mềm và công nghệ thông minh, nhưng không phải mọi nỗ lực đều chuyển hóa thành sự gia tăng tương ứng về sức mạnh thương hiệu.