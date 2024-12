Thương hiệu Geely sắp ra mắt Việt Nam, mẫu đầu tiên nhắm vào phân khúc hot nhất của Xforce, Seltos

Sáng 20/12, fanpage chính thức của Geely Việt Nam đăng tải thông tin và hình ảnh cho thấy thông điệp "Hello Việt Nam". Đây là dấu hiệu cho thấy thời điểm ra mắt không còn xa.

Nguồn tin thân cận cho biết Geely sẽ vào Việt Nam thông qua đối tác Tasco Auto - đơn vị đang nắm rất nhiều thương hiệu ô tô khác, từ Volvo, Lynk & Co và sắp tới đây còn có Zeekr.

Trước đó, tờ Paultan của Malaysia cho biết 200 chiếc Proton X50 tay lái thuận đã xuất khẩu sang Việt Nam. Trên thực tế, Geely cũng có nhà máy lắp ráp tại Malaysia và đạt được tỷ lệ nội địa hóa trên 40% để có thể hưởng ưu đãi thuế 0% khi xuất khẩu xe trong nội khối ASEAN. Nguồn tin thân cận cho biết chính 200 chiếc xe này sẽ là những mẫu Geely đầu tiên bán tại Việt Nam. Tuy nhiên, trang bị sẽ điều chỉnh để phù hợp với từng thị trường.

Theo thông tin từ trang chủ Proton, mẫu X50 tại Malaysia gồm 4 phiên bản, sử dụng động cơ 1.5L tăng áp. Phiên bản cao cấp nhất cho công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 255Nm. Trong khi đó, 3 phiên bản còn lại có công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 226Nm. Xe trang bị hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.330 x 1.800 x 1.609 (mm), trục cơ sở 2.600mm. Những con số này cho thấy Proton X50 thuộc phân khúc CUV cỡ B cùng với các đối thủ như Mitsubishi Xforce, Kia Seltos... Ngoại thất xe sử dụng đèn LED, mâm xe 18 inch đi kèm bộ lốp kích thước 215/rr R18, cốp chỉnh điện. Tại Malaysia, xe có giá bán 86.300 - 113.300 ringgit, tương đương 488 - 640 triệu đồng.

Theo báo cáo mới nhất, doanh số lũy kế 11 tháng đầu năm 2024 của Geely đạt 3.006.943 xe, tăng 20.7% so với cùng kỳ năm trước. trong đó, riêng doanh số mảng xe điện đạt hơn 1,3 triệu xe, tăng 52% so với cùng kỳ. Tại thị trường quốc tế, doanh số bán xe của tập đoàn cũng đạt gần 1,2 triệu xe, tăng 22% so với 2023.

Geely Auto là thương hiệu ô tô đầu tiên của Tập đoàn Geely, được xuất xưởng lần đầu vào năm 1997, hiện đang chiếm gần 1 nửa doanh số toàn tập đoàn Geely. Geely Holding hiện sở hữu và quản lý một số thương hiệu: Geely Auto, Lynk & Co, ZEEKR, Volvo Cars, Polestar, Lotus,…