Trong xã hội hiện đại, MXH không chỉ là nơi kết nối, giải trí, mà còn trở thành “tấm gương” phản chiếu tính cách và cách quản lý cảm xúc của mỗi người. EQ (trí tuệ cảm xúc) là khả năng nhận diện, kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc, có thể lộ rõ qua cách một cá nhân thể hiện bản thân trên MXH.

Người EQ thấp thường xuyên đăng tải 4 điều này lên MXH.

1. Trạng thái than vãn, đổ lỗi thường xuyên

Những status kiểu “áp lực quá”, “mọi thứ thật bất công” hay “không ai hiểu mình” xuất hiện liên tục thường cho thấy sự bế tắc trong quản lý cảm xúc. Khi tiêu cực bị chia sẻ lặp đi lặp lại, thậm chí ám chỉ người khác hoặc hoàn cảnh, nó dễ khiến trang cá nhân trở nên nặng nề và làm người đọc dần mất sự đồng cảm.

Người EQ cao cũng có lúc than vãn, nhưng họ chọn cách thể hiện tinh tế hơn. Họ chia sẻ riêng tư, hoặc diễn đạt mang tính xây dựng. Nhờ đó, vừa giải tỏa áp lực, vừa giữ gìn hình ảnh cá nhân.

Ảnh minh hoạ.

2. Nội dung khoe khoang quá đà, so sánh

Một dấu hiệu thường thấy của EQ thấp là thói quen đăng tải quá nhiều nội dung khoe khoang hoặc so sánh bản thân với người khác. Những bài đăng này thường xoay quanh việc chứng minh sự vượt trội, từ khoe thành tích, tài sản đến ngầm “đo” giá trị cá nhân. Khi xuất hiện liên tục, chúng dễ tạo cảm giác phô trương, khiến người đọc cảm thấy xa cách hoặc khó chịu.

Người EQ cao biết cách chia sẻ thành quả một cách tinh tế, biến trải nghiệm cá nhân thành nguồn cảm hứng, nhấn mạnh vào giá trị chung thay vì chỉ để thu hút sự chú ý. Đây chính là sự khác biệt quan trọng giúp họ xây dựng hình ảnh tích cực và nhận được sự đồng cảm rộng rãi hơn.

3. Cà khịa, công kích gián tiếp

Một biểu hiện rõ rệt khác của EQ thấp là thói quen đăng status kiểu cà khịa, công kích gián tiếp. Đây thường là những dòng trạng thái úp mở, ám chỉ hoặc trực tiếp chỉ trích một ai đó với ngôn từ châm chọc, mỉa mai.

Dù có thể tạo sự tò mò nhất thời, nhưng dạng nội dung này rất dễ gây xung đột và để lại ấn tượng không tốt trong mắt người đọc. Về lâu dài, nó sẽ làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ.

Người có EQ cao thường biết kiểm soát cảm xúc, tránh biến MXH thành “nơi xả giận”. Họ chọn cách đối thoại trực tiếp để giải quyết khúc mắc, hoặc giữ sự im lặng đúng lúc nhằm hạn chế căng thẳng leo thang. Cách ứng xử này không chỉ giúp bảo vệ mối quan hệ mà còn xây dựng hình ảnh tích cực, đáng tin cậy trong cộng đồng, điều mà bất kỳ ai cũng cần trong thời đại MXH phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Ảnh minh hoạ.

4. Chia sẻ đời tư và thông tin cá nhân quá mức

Một biểu hiện khác của EQ thấp là thói quen chia sẻ quá nhiều chuyện riêng tư hoặc thông tin cá nhân chi tiết trên mạng xã hội. Từ gia đình, tình cảm, mâu thuẫn cá nhân cho tới những vấn đề như tài chính đều được công khai, thậm chí kèm theo chi tiết cụ thể.

Người có EQ cao hiểu rằng không phải điều gì cũng cần đưa lên MXH. Họ biết giữ ranh giới giữa công khai và riêng tư, chọn lọc nội dung để chia sẻ, vừa bảo vệ chính mình vừa duy trì sự tôn trọng và hình ảnh tích cực trong mắt cộng đồng.

Ảnh minh hoạ.

4 dạng nội dung trên, như: than vãn đổ lỗi, khoe khoang so sánh, công kích cà khịa và chia sẻ đời tư quá mức, đều là dấu hiệu dễ nhận thấy của EQ thấp, phản ánh sự hạn chế trong việc quản lý và điều chỉnh cảm xúc.

Trong bối cảnh MXH ngày càng thể hiện mạnh mẽ hình ảnh cá nhân, việc biết chọn lọc thông tin để chia sẻ, không chỉ giúp mỗi người bảo vệ bản thân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh tích cực và tạo nên những kết nối bền vững với cộng đồng.

Tổng hợp