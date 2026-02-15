Thương cho ngọc nữ showbiz: Bị bạn trai "cắm sừng", đáng nói tiểu tam lại chính là bạn thân của cô

Sáng 14/2, tờ Sports Chosun đưa tin, ngọc nữ đình đám showbiz Hàn Quốc Mijoo (nhóm nhạc Lovelyz) đã bị bạn trai và bạn thân "cắm sừng". Nữ thần tượng xinh đẹp cho biết vì lịch trình bận rộn nên cô đã không thể gặp gỡ, để mắt tới anh người yêu của mình trong nhiều thời điểm. Và bạn trai Mijoo đã lợi dụng hoàn cảnh đó để dan díu với 1 người chị em thân thiết với nữ ca sĩ. Được biết, tiểu tam cũng là thành viên cùng nhóm nhạc với Mijoo.

Theo nguồn tin, Mijoo đã phát hiện ra vụ việc mình bị phản bội qua cuộc trò chuyện điện thoại với 1 người bạn. Mijoo cho biết thêm bạn trai đã mời chị em tốt của cô đi chơi, rồi sau đó họ còn qua đêm cùng nhau. Khi biết chuyện, Mijoo đã hoàn toàn chết lặng và không tin nổi vào tai mình.

Mijoo đã ngay lập tức liên lạc với bạn trai để trút cơn thịnh nộ sau khi biết về mối quan hệ sai trái của đối phương. Trước những bằng chứng khó lòng chối cãi, anh này vẫn mặt dày phủ nhận mọi cáo buộc ngoại tình, thậm chí còn thề thốt ra vẻ mình bị oan. Chứng kiến thái độ đó, Mijoo đã quyết định đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ hẹn hò với bạn trai. Nữ ca sĩ bức xúc lên tiếng: "Tôi đã quá tức giận khi lắng nghe những lời giải thích từ phía bạn trai. Cuối cùng, tôi đã ‘đá’ anh ta không chút do dự".

Mijoo bị bạn trai "cắm sừng", đáng nói tiểu tam lại chính là bạn thân của nữ ca sĩ. Ảnh: Naver

Tính đến thời điểm hiện tại, Mijoo vẫn giữ kín danh tính của tiểu tam. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen chỉ trích dữ dội hành vi quan hệ sai trái của bạn trai Mijoo, đồng thời hy vọng danh tính cụ thể của kẻ thứ 3 sớm bị phanh phui trên các phương tiện truyền thông.

Trong quá khứ, Mijoo từng có giai đoạn hẹn hò nam cầu thủ bóng đá nổi tiếng Hàn Quốc Song Bum Keun. Ngọc nữ nhóm Lovelyz xác nhận hẹn hò Song Bum Keun hồi tháng 4/2024. Nữ thần tượng 9X đã được bắt gặp đến Yokohama (Nhật Bản) để hẹn hò với thủ môn họ Song trong thời gian cầu thủ này còn thi đấu ở xứ sở mặt trời mọc. Khi còn mặn nồng, Mijoo và Song Bum Keun từng công khai ảnh hẹn hò tại Nhật lên trang cá nhân, hút về hàng chục ngàn lượt thả tim. Tới tháng 1/2025, cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi".

Dù Song Bum Keun từng là bạn trai được Mijoo công khai mối quan hệ tình cảm, song tới nay chưa có bằng chứng cho thấy nam cầu thủ là nhân vật nam chính trong câu chuyện phản bội, "cắm sừng" nói trên.

Chuyện tình của Mijoo và Song Bum Keun bất ngờ gây chú ý trở lại. Ảnh: Nate

Mijoo sinh năm 1994, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc cùng Lovelyz khi vừa tròn 20 tuổi. Cô nổi danh với khả năng vũ đạo cùng nhan sắc xinh đẹp chuẩn ngọc nữ, nhiều lần trở nên viral khắp mạng xã hội xứ kim chi nhờ visual cuốn hút.

Sau khi Lovelyz tan rã vào năm 2021, Mijoo trở thành ca sĩ solo kiêm nghệ sĩ giải trí, xuất hiện trên nhiều chương trình như Sixth Sense, Hangout with Yoo, Learn Way...