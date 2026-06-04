Thuốc tiêm ung thư khiến khối u biến mất sau vài tuần có giá bao nhiêu?

Dưới đây là chi tiết giá thành loại thuốc tiêm ung thư Amivantamab đang "gây bão" toàn cầu.

Những ngày gần đây, amivantamab trở thành cái tên được nhiều bệnh nhân ung thư và người nhà quan tâm sau khi hàng loạt thông tin về hiệu quả điều trị tích cực xuất hiện trên truyền thông quốc tế. Bên cạnh đó nhiều người cũng quan tâm tới giá cả của loại thuốc này.

Theo ThS.BS Trịnh Thế Cường, khoa Hóa trị liệu, Bệnh viện E, nếu tạm quy đổi tương đương theo dạng lọ truyền tĩnh mạch 350 mg đang có tại Việt Nam cho một bệnh nhân nặng 60 kg, với mức giá kê khai khoảng 34.500.000 đồng/lọ, thì trong khoảng 3 tháng đầu tiên, tổng chi phí tiền thuốc ước tính khoảng 1,4 tỷ đồng. Đây mới chỉ là chi phí thuốc, chưa bao gồm tiền xét nghiệm, theo dõi, điều trị tác dụng phụ, nằm viện hay đi lại, VTCNews đưa tin.

Bác sĩ Cường đánh giá đây là bước tiến đáng ghi nhận trong điều trị ung thư đầu cổ giai đoạn muộn. Tuy nhiên, người bệnh cần hiểu đúng bản chất của các số liệu nghiên cứu.

Thuốc tiêm amivantamab có giá khoảng 1,4 tỷ đồng

Trước hết, việc khối u biến mất trên phim chụp không đồng nghĩa bệnh đã được chữa khỏi hoàn toàn. Các tế bào ung thư ở mức độ vi thể vẫn có thể tồn tại trong cơ thể và gây tái phát sau này.

Bên cạnh đó, thời gian kiểm soát bệnh vẫn có giới hạn. Chỉ số sống thêm không bệnh tiến triển trung vị 6,8 tháng cho thấy sau khoảng thời gian này, một nửa số bệnh nhân trong nghiên cứu xuất hiện dấu hiệu bệnh tiến triển trở lại.

Vì vậy, amivantamab giúp kiểm soát bệnh và kéo dài thời gian sống, nhưng chưa thể được xem là thuốc chữa khỏi ung thư.

Ngoài ra, kết quả của nghiên cứu OrigAMI-4 chỉ áp dụng cho nhóm bệnh nhân ung thư đầu cổ tế bào vảy không liên quan HPV. Không thể suy diễn rằng thuốc sẽ mang lại hiệu quả tương tự cho các bệnh ung thư khác như ung thư gan, dạ dày, đại trực tràng hay vú.

Trước đó, tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ (ASCO) – hội nghị về ung thư lớn nhất thế giới, các nhà khoa học đã khiến toàn cầu "dậy sóng" khi thông báo về kết quả thử nghiệm thuốc Amivantamab có thể làm biến mất khối u ở một số bệnh nhân di căn hoặc tái phát chỉ sau vài tuần điều trị.

Thử nghiệm quốc tế thực hiện tại 11 quốc gia, các bác sĩ đã tiêm thuốc Amivantamab cho 102 bệnh nhân mắc ung thư đầu và cổ - loại ung thư phổ biến thứ 6 trên thế giới và cực kỳ khó điều trị. Kết quả cho thấy khối u đã co lại hoặc biến mất hoàn toàn ở 43 bệnh nhân.

Cụ thể, có 15 trường hợp ghi nhận tế bào ung thư bị đánh bay sạch sẽ và 28 người khác có kích thước khối u giảm đáng kể.

Nhóm bệnh nhân này đạt thời gian sống thêm trung vị 12,5 tháng kể từ ngày bắt đầu dùng thuốc. Đây là con số vô cùng ý nghĩa vì họ mang tiên lượng rất xấu và từng thất bại với hóa trị lẫn liệu pháp miễn dịch, tờ Guardian đưa tin.

Amivantamab do hãng dược Johnson & Johnson phát triển và hiện đang được đánh giá trong khoảng 60 thử nghiệm lâm sàng, chủ yếu liên quan đến ung thư phổi, đồng thời mở rộng sang ung thư đại trực tràng, não và dạ dày.

Hiện nay, bên cạnh ung thư đầu cổ, Amivantamab đang được mở rộng thử nghiệm trên khoảng 60 chương trình lâm sàng khác nhau để đánh giá hiệu quả đối với ung thư phổi, đại trực tràng, não và dạ dày. Giám đốc điều hành ICR Kristian Helin khẳng định mũi tiêm này là một bước tiến lớn của y học hiện đại, mang lại tỷ lệ sống sót khả quan ngay cả với những ca bệnh phức tạp nhất.