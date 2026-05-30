Người phụ nữ rơi xuống giếng sâu 30m tiết lộ điều giúp bà trụ được 6 tiếng ở dưới nước, chìm trong bóng tối

Lam Giang (Tổng hợp)
Khi bước lên tấm kính che hờ miệng giếng, bà Út bất ngờ rơi thẳng xuống phía dưới.

Sự việc bà Huỳnh Thị Út (SN 1978, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) bị rơi xuống giếng hoang sâu 30m, mắc kẹt xuống 6 tiếng mới được giải cứu thành công đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Nạn nhân hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Báo Dân trí thông tin, nằm trên giường bệnh, bà Út chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảng thời gian 6 tiếng mắc kẹt dưới giếng hoang. Các vết thương của bà không còn nguy hiểm song giọng nói của người phụ nữ yếu, kêu cứu suốt nhiều giờ liền nên cổ họng khàn đặc.

Bà Út kể, chiều ngày 28/5, bà ghé vào một công trình đang tháo dỡ ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh giao Nguyễn Viết Xuân (phường Phú Hội) để nhặt phế liệu. Tại đây, bà vô tình bước lên tấm kính che hờ miệng giếng hoang rồi bất ngờ rơi thẳng xuống phía dưới. Chân bà Út va đập mạnh xuống đáy giếng khi tiếp đất. Rất may, dưới giếng có nước nên phần nào giảm lực va chạm. Chân của nạn nhân bị mảnh kính cắt gây thương tích, chân phải đau nhói nghi bị gãy xương.

Bà Út được giải cứu sau 6 tiếng mắc kẹt dưới giếng. (Ảnh: VOV)

Nạn nhân nhớ lại, lúc đó, dưới giếng nước dâng quá nửa người, tối om. Bà cố gắng bám vào các lỗ thang dọc thành giếng để giữ cơ thể nổi lên mặt nước rồi liên tục kêu cứu nhưng không có ai. Nhiều giờ sau, người phụ nữ cố trèo lên theo các lỗ thang dọc thành giếng nhưng bị trật khớp vai nên tiếp tục bị ngã trở lại xuống giếng sâu.

Cơ thể bà Út đau nhức khắp nơi sau nhiều lần bị rơi va từ trên cao xuống. Nước lạnh, không khí ít nên bà khó thở. Mặc dù vậy, nạn nhân vẫn cố gắng bám vào thành giếng và kêu cứu với hy vọng sẽ có người nghe thấy.

Đến 20 giờ cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục gần hiện trường đã nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Út nên phát hiện sự việc. Người dân vừa trấn an bà, đồng thời trình báo lực lượng chức năng. Sau đó, nạn nhân đã được giải cứu thành công.

Bà Út cảm thấy như từ cõi chết trở về khi thấy tiếng mọi người gọi lớn từ miệng giếng. Bà cố bám chặt tay vào thành giếng để chờ người xuống cứu. Người phụ nữ gần như cạn kiệt sức lực khi được đưa lên bờ. 

Giếng hoang nơi bà Út gặp nạn có độ sâu tới 30m.

Trước đó, báo Xây Dựng thông tin, khoảng 15 giờ ngày 28/5, bà Út rời nhà đi nhặt ve chai. Khoảng 18 giờ, gia đình không thấy bà Út về nên cũng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Khu vực nơi bà Út gặp nạn đã được giải phóng mặt bằng để thi công dự án đường Nguyễn Văn Linh. Giếng hoang có độ sâu khoảng 30m, đường kính khoảng 1,5m, bên trong có nước sâu khoảng 1,3m.

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã có mặt, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận nạn nhân, đồng thời triển khai phương án đưa nạn nhân lên bờ an toàn. Lúc 20 giờ 12 phút, bà Út đã được giải cứu và lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc 'rừng - biển' đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

