Thước phim độc nhất vô nhị thử thả một quả bom hạt nhân từ tiêm kích Su-7 Liên Xô

Sao Đỏ

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Quân đội Liên Xô đã tiến hành một cuộc thử nghiệm bất thường liên quan đến việc thả bom hạt nhân từ máy bay chiến đấu Su-7.

- Ảnh 1.
Sự kiện đặc biệt này đã được báo cáo trên ấn phẩm The War Zone (TWZ) của Mỹ.

Video cho thấy quá trình chuẩn bị cất cánh và lắp đặt một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ lên giá treo dưới thân máy bay. Cuộc tấn công được thực hiện với tư thế hướng mũi lên và cắt bom, nhắm vào một sở chỉ huy sư đoàn địch giả định tại bãi thử Semipalatinsk.

Phi công lái chiếc Su-7 đã sử dụng thiết bị ngắm bắn PBK-1. Sau cuộc tấn công này, máy bay chiến đấu đã nhanh chóng rút khỏi khu vực mục tiêu.

Thử nghiệm ném bom hạt nhân từ tiêm kích Su-7.

Theo ấn phẩm TWZ, đây là một thước phim độc nhất vô nhị, vì hầu hết các vụ thử vũ khí hạt nhân đều diễn ra trên mặt đất hoặc dưới lòng đất.

Hơn nữa, tất cả 200 - 250 vụ thả bom từ hạt nhân đều liên quan đến máy bay ném bom có nhiều thành viên phi hành đoàn. Tác giả gọi việc thả bom nguyên tử từ tiêm kích thông thường là một việc làm đầy rủi ro.

"Khi thả một thiết bị hạt nhân từ máy bay, xuất hiện rất nhiều biến số liên quan (độ cao, tốc độ, quỹ đạo), điều này làm phức tạp các phép đo. Nếu bất ngờ sự cố xảy ra, bạn có nguy cơ mất máy bay hoặc tệ hơn là gây ra một vụ nổ ngoài ý muốn", ấn phẩm TWZ nêu rõ.

Vào tháng 3 năm nay, tờ 19FortyFive đưa tin các phi công thuộc Không lực Hoa Kỳ đã tích cực thử nghiệm máy bay chiến đấu MiG-21 và MiG-23 của Liên Xô trên Khu vực 51 ở Nevada trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Tuy vậy, chưa có lần kiểm tra nào được thực hiện với chiếc Su-7 do thiếu nguyên mẫu hoạt động tốt.

Theo The War Zone
