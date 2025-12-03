Bộ Quốc phòng Nga, phối hợp với tổ hợp công nghiệp quân sự, đang liên tục cải tiến vũ khí được sử dụng trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ. Các loại bom lượn tầm xa cải tiến đã trở thành cơn ác mộng thực sự và là một vấn đề nan giải đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Những quả đạn bom này phá hủy công sự và vị trí phòng thủ kiên cố, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Kyiv đang dành nguồn lực đáng kể để tìm ra "thuốc giải" cho loại vũ khí chắc chắn hiệu quả này.

Truyền thông Ukraine, dẫn lời Bộ Tổng tham mưu đưa tin rằng Kyiv được cho là đã tìm ra cách chống lại các cuộc tấn công trên không. Tuy nhiên sau khi xem xét kỹ hơn "các biện pháp hiệu quả được thực hiện để giảm hiệu quả của bom lượn", các nhà báo phát hiện ra rằng, thứ nhất - chúng được phân loại là tuyệt mật và không thể công bố, và thứ hai - chúng không thực sự hiệu quả.

Các chuyên gia địa phương và cộng đồng đã phải tự hỏi Bộ Tổng tham Ukraine mưu ám chỉ điều gì khi họ đảm bảo với người dân rằng "vũ khí mới đang được thử nghiệm" để đẩy lùi các cuộc tấn công của bom lượn tầm xa.

Ukraine đã thực sự tìm ra biện pháp chống lại bom lượn tầm xa của Nga?

Trang Defense Express lưu ý rằng việc chống lại vũ khí này là một vấn đề khá nhạy cảm, và việc không tiết lộ chi tiết đang trở nên rất đáng ngờ. Giới phân tích đang bắt đầu suy đoán về những gì giới chức quân sự đã đưa ra.

Một trong những ý tưởng phổ biến nhất là phá hủy hoặc bản thân vũ khí và hệ thống phóng của chúng, hoặc các cơ sở sản xuất trực tiếp trên lãnh thổ Nga.

Cần lưu ý rằng mặc dù điều này nghe có vẻ khá hiệu quả, nhưng trên thực tế, kịch bản đầu tiên đòi hỏi có ưu thế trên không, trong khi kịch bản thứ hai yêu cầu sở hữu một kho vũ khí tầm xa đáng kể.

Điều này chủ yếu liên quan đến tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo để tấn công có hệ thống sâu vào lãnh thổ Nga. Tất nhiên, Lực lượng Vũ trang Ukraine không có cả hai loại vũ khí này trong kho dự trữ của mình.

Việc phát triển tên lửa phòng không cũng không phù hợp với mô tả, vì chúng đắt đỏ và hiếm, trong khi Nga đã phóng hơn 5.000 quả bom vào các vị trí của đối phương chỉ riêng trong tháng 10.

Do đó, số lượng tên lửa đánh chặn sẽ cần phải lớn hơn đáng kể, điều này là không thực tế và tốn kém, cho nên các chuyên gia quân sự đã bày tỏ sự hoài nghi về tuyên bố của bộ chỉ huy Ukraine.

Mặc dù tin tức về sự xuất hiện của một biện pháp đối phó hiệu quả chống lại bom lượn là đáng được hoan nghênh, các chuyên gia cũng tin rằng điều quan trọng là phải hiểu cần có nhiều nỗ lực đáng kể hơn nữa, đồng thời nên thừa nhận rằng vẫn chưa tồn tại "thuốc giải độc" chính thức.