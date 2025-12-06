Thước đo lạm phát then chốt bất ngờ thấp hơn dự báo, dự đoán xác suất Fed cắt giảm lãi suất tăng 87%: Khả năng đến đâu?

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi loại trừ giá năng lượng và thực phẩm tăng 0,2% trong tháng và 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng theo năm thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo và giảm so với mức 2,9% của tháng 8. Chỉ số PCE toàn phần tăng 0,3% trong tháng và 2,8% theo năm, đúng như kỳ vọng.

Các quan chức Fed coi chỉ số PCE là thước đo lạm phát then chốt, cũng như theo dõi PCE lõi để nhìn nhận xu hướng dài hạn.

Giám đốc chiến lược đầu tư Scott Helfstein của Global X cho biết: “Báo cáo tháng 9 cho thấy giá cả ổn định dù có tác động từ thuế quan và chi tiêu tiêu dùng cao. Diễn biến này có thể tạo thêm dư địa để Fed giảm lãi suất trong tháng 12”.

Giá hàng hóa tăng 0,5% do tác động thuế của Tổng thống Donald Trump. Giá dịch vụ tăng 0,2%. Giá thực phẩm tăng 0,4% còn năng lượng tăng 1,7%. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân giữ ở mức 4,7%.

Thu nhập cá nhân tăng 0,4% trong tháng, cao hơn dự báo. Chi tiêu tăng 0,3%, thấp hơn ước tính.

Phố Wall tăng điểm sau báo cáo khi giới giao dịch dự đoán xác suất 87,2% Fed sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất trong cuộc họp tuần tới, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Dù dữ liệu tháng 9 đã bị trễ khá xa so với thời điểm hiện tại, đây là số liệu lạm phát cuối cùng Fed nhận được trước cuộc họp. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách vẫn bất đồng quan điểm. Một nhóm muốn tiếp tục cắt giảm để bảo vệ thị trường lao động, nhóm khác lo ngại áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt đủ để nới lỏng thêm.

Một báo cáo riêng gần đây cho thấy tốc độ tuyển dụng chậm và sa thải tăng. Tuy vậy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu lại giảm trong tuần trước.

Khảo sát của Đại học Michigan cho thấy tâm lý tiêu dùng đầu tháng 12 đạt 53,3 điểm, tăng 4,5% so với tháng 11 và vượt dự báo 52 điểm. Kỳ vọng lạm phát cũng giảm ở mức thấp nhất kể từ tháng 1.

Theo CNBC