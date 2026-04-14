Tháng 7/2025, người đàn ông họ Hàn - một lao động nhập cư ở Trung Sơn (Quảng Đông, Trung Quốc) nhận thấy hóa đơn tiền điện của gia đình cao bất thường trong một thời gian dài. Mỗi tháng, số tiền điện có thể lên tới 500-1.000 NDT (gần 2-4 triệu đồng), thậm chí có thời điểm vượt cả tiền thuê nhà. Đây là mức giá quá cao so với chi phí điện sinh hoạt ở địa phương mà anh Hàn sinh sống.

Nghi ngờ có vấn đề, tối 17/7, anh tiến hành kiểm tra bằng cách tắt toàn bộ thiết bị điện trong nhà. Tuy nhiên, công tơ điện vẫn quay với tốc độ nhanh. “Đã tắt hết mọi thứ mà công tơ vẫn quay, tôi biết chắc là có chuyện không bình thường”, anh kể.

Sau đó, anh Hàn thuê thợ điện đến kiểm tra hệ thống. Kết quả cho thấy đường dây điện trong nhà có dấu hiệu bị can thiệp. Qua kiểm tra thực tế, thợ điện phát hiện chủ nhà đã đấu nối điện từ tầng 3 xuống công tơ của căn hộ tầng 2 của gia đình anh Hàn. Điều này đồng nghĩa với việc trong suốt nhiều năm, anh phải trả tiền điện cho cả phần tiêu thụ không thuộc về mình.

Anh Hàn cho biết, khi bị chất vấn, chủ nhà ban đầu không thừa nhận. Tuy nhiên, ngay sau khi thợ điện xuất hiện, một người khác đã được gọi đến và nhanh chóng tháo dỡ các đường dây liên quan. Toàn bộ quá trình này đã được anh ghi lại bằng video.

“Có bằng chứng rõ ràng nhưng họ vẫn chối, nói không biết chuyện gì xảy ra”, người đàn ông bức xúc.

Theo lời anh Hàn, từ tháng 2/2016, anh cùng gia đình thuê một căn hộ rộng hơn 60m2 trong ngôi nhà tự xây tại khu Sa Lang, Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông. Giá thuê là 700 NDT/tháng (khoảng 2,8 triệu đồng), tiền điện tính 1 NDT/kWh (khoảng gần 4 nghìn đồng).

Ban đầu, anh cho rằng tiền điện cao là do sử dụng điều hòa. Tuy nhiên, dù đã thay tới ba chiếc điều hòa trong nhiều năm, chi phí điện vẫn không giảm được bao nhiêu. Anh Hàn cho biết, tổng chi phí tiền điện của gia đình trong 10 năm lên tới hơn 100.000 NDT (khoảng 400 triệu).

Điều đáng nói là các hộ khác trong cùng tòa nhà chỉ phải trả khoảng 100 NDT (tương đương 400 nghìn đồng) tiền điện mỗi tháng. Ngay cả khi gia đình anh về quê, không sử dụng điện, công tơ vẫn ghi nhận mức tiêu thụ bất thường.

Anh Hàn quê ở Hà Nam, từ nhỏ đã theo gia đình đến Quảng Đông mưu sinh. Trước đây, anh kinh doanh điện thoại cũ với thu nhập khoảng 4.000-5.000 NDT/tháng (khoảng 16 - 20 triệu đồng). Về sau việc kinh doanh không thuận lợi, anh chuyển sang làm công việc bốc vác.

Gia đình anh Hàn gặp nhiều khó khăn khi mẹ mắc u não, chi phí điều trị đã tiêu tốn gần hết số tiền tích lũy. Vì áp lực kinh tế, vợ chồng anh đến nay vẫn chưa dám sinh con. Anh chia sẻ rằng tiền kiếm được đều là công sức lao động vất vả của 2 vợ chồng, vậy mà mỗi tháng phải trả tiền điện cao như vậy thì thực sự rất áp lực.

Sau khi phát hiện sự việc, anh Hàn đã trình báo cơ quan chức năng. Qua hòa giải tại đồn công an, chủ nhà đồng ý bồi thường 15.000 NDT (gần 60 triệu đồng). Tuy nhiên, anh Hàn cho rằng mức bồi thường này chưa tương xứng với thiệt hại thực tế.

Cuối cùng, anh Hàn quyết định chuyển khỏi căn nhà trên và cảnh báo người thuê mới cẩn trọng. Khi rời đi, anh cũng ghi lại chỉ số công tơ để tránh phát sinh tranh chấp. Anh Hàn cho biết đã tìm đến chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ nhưng chưa nhận được giải quyết rõ ràng. Do đó, anh đang cân nhắc khởi kiện để bảo vệ quyền lợi.

Theo luật sư Tiêu Kiệt (Công ty luật Dự Chương, Giang Tây, Trung Quốc), hành vi đấu nối điện trái phép nhằm chuyển chi phí cho người khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cụ thể, theo quy định của Luật Điện lực Trung Quốc, người có hành vi trộm cắp điện năng có thể bị truy thu tiền điện và phạt tới 5 lần số tiền liên quan. Trong trường hợp số tiền lớn hoặc hành vi kéo dài, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản.

Luật sư khuyến nghị, người bị thiệt hại nên yêu cầu đơn vị điện lực cung cấp báo cáo tiêu thụ điện, đồng thời lưu giữ các chứng cứ như hóa đơn, biên nhận thanh toán để phục vụ quá trình khởi kiện.

(Theo Global Times)