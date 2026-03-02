Thuế Thành phố Hà Nội phát thông báo quan trọng

Thuế thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 5531/TB-HAN-NVDTPC về việc nộp Báo cáo Tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Thông báo số 5531/TB-HAN-NVDTPC về việc nộp Báo cáo Tổng điều tra kinh tế năm 2026. (Ảnh: Thuế Thành phố Hà Nội)

Theo thông báo, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-BTC ngày 18/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2026; Quyết định số 3100/QĐ-BTC ngày 04/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2026 và Kế hoạch số 390/KH-UBND ngày 31/12/2025 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiên cứu kỹ nội dung Phiếu thu thập thông tin, thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác theo hình thức trực tuyến đối với doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp; đồng thời hoàn thành việc gửi báo cáo trên hệ thống trước ngày 30/4/2026.

Về quy trình thực hiện, doanh nghiệp truy cập website https://dtktkinhte2026.nso.gov.vn để đăng nhập hệ thống. Tài khoản và mật khẩu đăng nhập ban đầu là mã số thuế của doanh nghiệp. Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu đổi mật khẩu nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

Tiếp đó, doanh nghiệp thực hiện kê khai trực tuyến Phiếu thu thập thông tin, xác nhận hoàn thành và gửi phiếu cùng báo cáo tài chính năm 2025 trên hệ thống.

Nội dung hướng dẫn chi tiết được đăng tải tại website https://tongdieutrakinhte2026.nso.gov.vn, mục "Tổng điều tra kinh tế năm 2026". Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, doanh nghiệp có thể liên hệ qua mục "Thông tin liên hệ hỗ trợ kê khai" trên website https://dtktkinhte2026.nso.gov.vn hoặc qua các số điện thoại hỗ trợ: 0901766630; 0904666706; 0936333175; 0901733301; 0904633303.

Cục Thuế TP Hà Nội cũng lưu ý, thông tin do doanh nghiệp cung cấp được bảo mật theo quy định của Luật Dữ liệu, Luật Thống kê và Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định liên quan hiện hành.

Bích Hường