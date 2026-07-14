Thuê nhà hơn 10 năm, người phụ nữ tuổi 40 chỉ mua những món đồ sẵn sàng dùng cả đời: Bài học chi tiêu đáng giá

Không sở hữu nhà, không kết hôn, sống một mình trong căn hộ thuê đã hơn 10 năm, nhưng người phụ nữ này vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách quản lý tài chính và tiêu dùng rất khác biệt.

Thay vì dành tiền để liên tục mua sắm hay chạy theo xu hướng nội thất mới, cô mất tới 5 năm chỉ để hoàn thiện không gian sống của mình. Mỗi món đồ đều được cân nhắc kỹ, chỉ mua khi thực sự yêu thích và tin rằng sẽ sử dụng trong nhiều năm.

Câu chuyện của Ling Licheng – một nhà thiết kế sống tại Thượng Hải – cho thấy một góc nhìn đáng suy ngẫm: giàu có không phải là mua được nhiều, mà là biết mình thực sự cần gì.

Sống trong nhà thuê nhưng không tiêu tiền theo kiểu "ở tạm"

Năm 2020, Ling chuyển đến thuê một căn hộ rộng khoảng 200m² trong một tòa nhà cổ gần 100 năm tuổi tại khu Tô giới Pháp cũ ở Thượng Hải. Khi mới dọn đến, căn nhà gần như trống trơn, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn ăn và một chiếc ghế xếp. Suốt gần hai năm, cô vẫn sống với đúng ba món đồ ấy.

Không phải vì thiếu tiền, mà bởi cô không muốn mua bất cứ món đồ nào chỉ để lấp đầy khoảng trống.

Theo Ling, rất nhiều khoản chi trong gia đình thực chất xuất phát từ cảm giác "phải có". Thấy nhà trống thì mua thêm, thấy người khác có thì cũng muốn sở hữu. Nhưng những món đồ mua vội thường nhanh chóng bị thay thế, trở thành khoản tiền lãng phí.

Chính vì vậy, cô dành gần 5 năm để hoàn thiện căn nhà, từng chút một. Nếu chưa tìm được món đồ thực sự phù hợp, cô sẵn sàng chờ.

Mua ít nhưng dùng rất lâu

Triết lý của Ling khá đơn giản: hoặc là không mua, hoặc mua thứ có thể sử dụng hàng chục năm.

Chiếc sofa đầu tiên cô chọn là mẫu thiết kế kinh điển từ năm 1932. Nhiều món đồ nội thất khác cũng được cô tìm kiếm từ các chợ đồ cũ, phục chế rồi tiếp tục sử dụng thay vì mua mới.

Không gian sống vì thế không có quá nhiều đồ đạc, nhưng gần như món nào cũng mang giá trị sử dụng lâu dài.

Đây cũng là nguyên tắc được nhiều chuyên gia tài chính cá nhân nhắc đến: giá trị của một món đồ không nằm ở giá mua, mà nằm ở số lần sử dụng và thời gian đồng hành cùng chủ nhân.

Một chiếc ghế đắt nhưng dùng suốt 20 năm đôi khi lại tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc thay ba, bốn chiếc ghế rẻ trong cùng khoảng thời gian.

Càng hiểu mình, càng tiết kiệm được tiền

Ling cho rằng chủ nghĩa tối giản không phải là vứt bỏ đồ đạc.

Đó là quá trình hiểu rõ bản thân.

Khi còn trẻ, cô từng thử đủ mọi phong cách thời trang, mua rất nhiều quần áo, đồ trang trí và phụ kiện. Nhưng càng trưởng thành, cô càng nhận ra mình chỉ thường xuyên sử dụng một số món đồ cơ bản.

Nhờ hiểu rõ gu thẩm mỹ và nhu cầu thực tế, cô không còn bị cuốn vào những đợt giảm giá hay các xu hướng mới xuất hiện liên tục.

Đây cũng là lý do nhiều người sau tuổi 40 bắt đầu tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Không hẳn vì thu nhập tăng mạnh, mà bởi họ đã bớt mua những thứ chỉ phục vụ cảm xúc nhất thời.

Tiền không chỉ để mua đồ, mà còn để mua trải nghiệm

Một điểm đáng chú ý trong cách chi tiêu của Ling là cô sẵn sàng đầu tư cho những trải nghiệm mang lại giá trị lâu dài.

Ngôi nhà của cô thường xuyên trở thành nơi gặp gỡ bạn bè, nghệ sĩ, kiến trúc sư và nhà thiết kế. Thay vì mua thêm đồ trang trí, cô dành thời gian trò chuyện, tổ chức những buổi triển lãm nhỏ ngay trong chính căn hộ của mình.

Theo cô, điều đọng lại sau nhiều năm không phải là mình đã sở hữu bao nhiêu món đồ, mà là đã gặp được những ai, học được điều gì và có những ký ức nào.

Đó cũng là một dạng đầu tư cho chất lượng cuộc sống mà không thể đo bằng giá tiền.

Độc lập tài chính là nền tảng của tự do

Điều khiến nhiều người ấn tượng không chỉ là căn nhà đẹp, mà còn là quan điểm của Ling về tiền bạc.

Sau khi tốt nghiệp, cô từng làm biên tập viên, sau đó quyết định nghỉ việc, sang Mỹ học tiếp rồi bắt đầu lại từ vị trí thực tập sinh. Năm 2016, cô xây dựng thương hiệu thời trang mặc nhà của riêng mình và từng bước phát triển sự nghiệp.

Ở tuổi 40, sống một mình nhưng cô không coi đó là sự cô đơn.

Theo Ling, phụ nữ nhất định nên có công việc và nguồn thu nhập riêng.

Sự ổn định tài chính không chỉ giúp mỗi người tự lo được cho bản thân mà còn mang đến quyền lựa chọn: lựa chọn cách sống, nơi ở, công việc và cả việc có kết hôn hay không.

Tiêu ít hơn nhưng sống đủ hơn

Điều đáng học hỏi từ câu chuyện này không phải là thuê một căn nhà đẹp hay sưu tầm những món nội thất đắt tiền.

Giá trị lớn nhất nằm ở tư duy tiêu dùng. Thay vì mua thật nhiều rồi liên tục thay mới, Ling chọn cách mua chậm, chọn kỹ và sử dụng thật lâu.

Thay vì cố lấp đầy căn nhà bằng đồ vật, cô dành thời gian để lấp đầy cuộc sống bằng trải nghiệm, công việc và các mối quan hệ chất lượng.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, đây có lẽ cũng là một trong những bài học tài chính đáng giá nhất: kiểm soát ham muốn mua sắm không khiến cuộc sống nghèo đi, mà giúp mỗi đồng tiền được sử dụng đúng nơi, đúng giá trị và mang lại sự tự do lâu dài.