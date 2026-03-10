Mới đây, một gia đình người Thái Lan đang khởi kiện một khách sạn ở Thượng Hải, Trung Quốc sau khi họ phát hiện một nhân viên nam lẻn vào phòng mình và sau đó nói rằng anh ta vào nhầm phòng.

Một cô gái tới từ Thái Lan, tên là Yatida Siriwangchai, đã đăng tải video về vụ việc lên tài khoản TikTok của mình, @tyatida, vào thứ Ba, ngày 3 tháng 3 vừa qua. Trong các đoạn video, một nam thanh niên được nhìn thấy đang trốn trong một khe hẹp giữa giường của cha cô và bức tường.

Nam thanh niên đứng lên từ khe hở giữa bức tường và chiếc giường trong phòng.

Yatida đã hỏi nam thanh niên đó rằng làm thế nào mà anh ta lại vào được căn phòng của họ dù trước khi ra khỏi phòng, họ đã khóa rất kỹ cũng như anh ta là ai, nhưng cô và gia đình lại không biết tiếng Trung. Những người dùng TikTok Thái Lan nói rằng họ hiểu tiếng Trung sau đó đã hiểu lời giải thích của người đàn ông là anh ta đã vào nhầm phòng. Trong video, Yatida nói rằng cô tin chắc mình đã khóa cửa phòng trước khi rời đi và cũng đã kiểm tra cửa sau khi khóa.

Yatida cho biết cô nghi ngờ người đàn ông đó là một nhân viên khách sạn có thẻ chìa khóa dự phòng. Người dùng mạng xã hội Thái Lan đã đặt câu hỏi về lời giải thích của người đàn ông và cho rằng có thể anh ta định trộm đồ có giá trị, nhưng bị bắt quả tang khi gia đình trở về bất ngờ, khiến anh ta phải nói đó là do nhầm lẫn.

Sự việc khiến gia đình cô gái không khỏi tá hỏa và ngỡ ngàng.

Những người khác bày tỏ lo ngại rằng anh ta có thể đã đặt camera giấu kín hoặc có ý định thực hiện hành vi tấn công tình dục. Trong một video thứ hai, Yatida cho biết cô đã nói chuyện với quản lý khách sạn, người đã xác nhận người đàn ông đó là nhân viên khách sạn. Cô nói rằng ban đầu bố mẹ cô tin rằng nhân viên đó đã vào nhầm phòng và cảm thấy thương cho anh ta, vì vậy gia đình đã không khởi kiện vào thời điểm đó.

Sau khi các video lan truyền trên mạng, những người dùng Thái Lan cho biết họ từng ở cùng khách sạn đó đã đăng tải những bình luận mô tả những trải nghiệm tương tự. Một phụ nữ Thái Lan cho biết một nhân viên đã vào phòng cô mà không được phép. Cô nói rằng người quản lý đã nói với cô rằng nhân viên đó định dọn dẹp phòng sau khi khách trả phòng nhưng đã vào nhầm phòng, và cô đã nhận được bốn chai đồ uống để bồi thường.

Sau những bình luận đó, Yatida cho biết cô và gia đình đã thay đổi ý định và báo cáo vụ việc cho cảnh sát địa phương, với sự giúp đỡ của những người dùng TikTok Thái Lan nói tiếng Trung trong việc liên lạc với cảnh sát. Trong bài đăng mới nhất, Yatida cho biết cảnh sát hứa sẽ cập nhật thông tin về vụ việc ngay cả sau khi cô và gia đình trở về Thái Lan. Người dùng mạng xã hội đã kêu gọi cô tiếp tục chia sẻ thông tin cập nhật và yêu cầu cô nêu tên khách sạn để những người khác có thể rút kinh nghiệm, tránh việc lưu trú ở đó.

Gia Linh (Theo The Thaiger)