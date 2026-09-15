Thuê khách sạn ở gần công ty đi làm cho tiện, cô gái trả 77 triệu sau 80 đêm và chưa có ý định dừng lại

Ngày trong tuần cô đi làm còn cuối tuần sẽ về nhà.

Nữ HR ở cả chục khách sạn khác nhau để đi làm, cuối tuần về nhà

Cô gái có tên thường gọi là Zip, 27 tuổi, sống tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và làm công việc HR (nhân sự). Trên Xiaohongshu, cô gây chú ý khi chia sẻ về một cách sắp xếp chỗ ở khá đặc biệt: ngày thường ở khách sạn, cuối tuần về nhà.

Đây không phải một chuyến du lịch kéo dài mà là lựa chọn sinh hoạt của Zip. trong thời gian đi làm. Từ cuối tháng 1/2026, thay vì thuê một căn hộ cố định, cô bắt đầu thử ở khách sạn vào những ngày trong tuần, vừa thuận tiện cho việc đi làm, vừa có thể linh hoạt thay đổi nơi ở tùy theo công việc và giá phòng.

Sau một thời gian trải nghiệm, Zip từng ngồi tính lại chi phí cho giai đoạn từ 28/1 đến 31/5. Trong 80 đêm lưu trú, cô đã chi tổng cộng 20.290 NDT (khoảng 77 triệu đồng), tương đương trung bình 253 NDT/đêm (khoảng 960.000 đồng). Nếu quy đổi theo tháng, chi phí ở khách sạn của cô vào khoảng 5.123 NDT/tháng (khoảng 19,5 triệu đồng).

Khoản tiền này được dùng cho nhiều khách sạn khác nhau. Trong 80 đêm, cô từng ở Haiyou 12 đêm, Hanting 19 đêm, Ji Hotel 27 đêm, Orange Crystal 7 đêm, Mercure 12 đêm và Intercity 3 đêm. Cô cũng không cố định một địa điểm mà thường xuyên cân nhắc giữa giá phòng, khoảng cách tới công ty và chất lượng phòng trước khi đặt.

Có thời điểm cô đổi khách sạn hàng tuần để tìm nơi yên tĩnh hơn hoặc thuận tiện đi làm. Khi giá phòng tại Quảng Châu tăng mạnh do các sự kiện, hội nghị, cô thậm chí chủ động rời thành phố để tìm phương án tiết kiệm hơn. Chẳng hạn, có lần Zip chọn ở một khách sạn tại Đông Hoản thay vì Quảng Châu. Dù phải đi làm xa hơn và dậy sớm hơn, mức giá 167 NDT/đêm (khoảng 635.000 đồng) vẫn được cô cho là hợp lý so với mặt bằng phòng tại Quảng Châu thời điểm đó.

Một trong những điểm đáng giá nhất của việc ở khách sạn là sự linh hoạt khi thay đổi công việc. Nếu thuê nhà dài hạn, mỗi lần chuyển việc, cô có thể phải cân nhắc lại khoảng cách từ nhà đến công ty mới, chưa kể tiền đặt cọc và các vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê. Trong khi đó, ở khách sạn, việc thay đổi nơi làm việc cũng đơn giản hơn: đổi công việc thì có thể đổi luôn khách sạn, chọn một nơi gần công ty mới.

Sau nhiều tháng thử nghiệm, Zip dần hình thành một cách sống khá rõ ràng: khách sạn không còn chỉ là nơi lưu trú tạm thời mà trở thành “chỗ ở trong những ngày đi làm” của cô. Cuối tuần, cô trở về nhà; khi bắt đầu tuần làm việc mới, cô lại chọn một khách sạn phù hợp để ở.

Đến tháng 7, Zip cho biết mình nhận được một lời mời công việc khá tốt với địa điểm làm việc mới gần trung tâm hơn. Với cô, thay đổi này lại mở rộng thêm phạm vi lựa chọn khách sạn, bởi cô có thể tìm được nhiều nơi thuận tiện cho việc đi làm hơn.

Đến cuối tháng 8, Zip vẫn tiếp tục duy trì cách sống này và hiện đang ở một khách sạn thuộc hệ thống Marriott. Ngày 24/8, cô đăng bài chia sẻ về trải nghiệm tại đây, cho rằng điểm cô thích ở Marriott là phong cách khá “cổ điển”, tạo cảm giác gần gũi như đang ở nhà. Trên trang cá nhân, cô cũng ghim một bài viết về kinh nghiệm ở khách sạn dài hạn và thương lượng giá phòng để được giảm đáng kể.

Khách sạn không chỉ là nơi để ngủ

Điều khiến Zip duy trì cách sống này không chỉ là có một nơi để ngủ. Sau một thời gian trải nghiệm, cô nhận ra ở khách sạn giúp mình bớt phải tự lo rất nhiều việc nhỏ trong cuộc sống.

Khi lưu trú dài ngày, cô không phải trả tiền đặt cọc hay tự lo các khoản điện, nước, Internet. Khách sạn có sẵn nước nóng, mạng, dịch vụ dọn phòng, bữa sáng, đồ dùng thiết yếu và nhân viên hỗ trợ. Một số nơi còn có dịch vụ giặt là miễn phí hoặc phòng giặt để khách tự sử dụng.

Với Zip, đây chính là điểm khác biệt lớn so với việc thuê một căn nhà cố định. Những việc tưởng nhỏ như giặt quần áo, dọn phòng, mua đồ dùng hằng ngày hay chuẩn bị bữa sáng đều được giảm bớt đáng kể.

Chuyện giặt quần áo là một ví dụ rất rõ. Trong một lần về lại Quảng Châu giữa thời tiết Quảng Đông mưa liên tục, mẹ cô còn dặn rằng nếu quần áo chưa khô thì khi về nhớ đem ra phơi tiếp. Nhưng với cô, khi đã quen với việc ở khách sạn trong những ngày đi làm, chuyện này không còn là vấn đề. Sau khi nhận phòng, cô chỉ cần cho quần áo vào túi giặt rồi mang tới phòng giặt cùng tầng. Phần còn lại đã có máy sấy xử lý. Thay vì phải tính xem ngày mai đi làm mặc gì nếu quần áo chưa khô, cô chỉ cần chờ máy chạy xong rồi lấy quần áo sạch, khô để mặc.

Dọn dẹp cũng là một việc được giảm tải. Zip từng chia sẻ rằng phòng có bừa bộn một chút cũng không quá lo, bởi ngày hôm sau sẽ có nhân viên dọn lại. Nước đóng chai, bữa sáng, trái cây cùng những vật dụng nhỏ cần thiết cũng được khách sạn chuẩn bị sẵn.

Có những lúc, những món đồ tưởng như rất bình thường trong khách sạn lại trở nên hữu ích. Khi gia đình có người phải nhập viện, cô từng nhận ra những vật dụng dùng một lần như túi, kem đánh răng hay bàn chải đánh răng có thể lấy theo và sử dụng ngay, không cần phải chuẩn bị từ trước.

Sau nhiều lần lưu trú, cô cũng tự đúc kết được một số kinh nghiệm để việc ở khách sạn thuận tiện hơn. Chẳng hạn, sau khi vài lần bị đánh thức bởi tiếng xe cộ, cô nhận ra rằng nếu khách sạn không nằm sát đường lớn, đường cao tốc hay quốc lộ thì phòng có cửa sổ hướng ra ngoài thường đã đủ yên tĩnh. Vì vậy, cô không nhất thiết phải trả thêm tiền chỉ để chọn một căn phòng có vị trí hoặc góc nhìn đẹp.

Tuy nhiên, ở khách sạn dài ngày cũng có những bất tiện rõ ràng.

Chi phí là vấn đề lớn nhất. Trong giai đoạn từ 28/1 đến 31/5, Zip. đã chi hơn 77 triệu đồng, tương đương khoảng 19,5 triệu đồng/tháng. Có những khách sạn cô tìm được mức giá khá tốt, nhưng cũng có nơi lên tới gần 300 NDT/đêm (khoảng 1,14 triệu đồng).

Việc liên tục thay đổi khách sạn cũng khiến cô phải xử lý hành lý, lựa chọn phòng và tính toán lại khoảng cách tới nơi làm việc. Có lần,cô thậm chí gặp sự cố suýt thất lạc hành lý khi gửi đồ sau khi trả phòng.

Tiếng ồn cũng là một vấn đề không thể bỏ qua. Trong một lần ở Ji Hotel, cô chọn phòng hướng ra đường và ban đầu nghĩ rằng điều này không ảnh hưởng nhiều. Nhưng sau đó, tiếng xe cộ khiến cô phải đổi phòng, thậm chí đêm đầu tiên còn trằn trọc đến 2 giờ sáng mới ngủ được.

Dù vậy, sau nhiều tháng thử nghiệm, cô vẫn chưa có ý định quay lại với cuộc sống thuê nhà cố định. Bởi với cô, điều đáng giá nhất của cách sống này không chỉ là những dịch vụ được khách sạn cung cấp, mà còn là sự chủ động: hôm nay có thể chọn nơi ở gần công ty, khi đổi việc có thể chuyển sang một khách sạn khác, lúc giá phòng tăng thì tìm nơi có mức giá phù hợp hơn.

Từ một lựa chọn ban đầu khá thực dụng, việc đi làm ở khách sạn, cuối tuần về nhà dần trở thành cách, cô tổ chức cuộc sống của mình. Cô chấp nhận một số bất tiện về chi phí, hành lý hay tiếng ồn để đổi lại sự linh hoạt và việc không phải tự xử lý quá nhiều việc lặt vặt mỗi ngày.

Ảnh: Xiaohongshu.