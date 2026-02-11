Thức trắng đêm chăm vợ say mềm sau buổi Tất niên, sáng ra, tôi vô tình xem được đoạn video "giông tố"

Đêm qua, gần 11 giờ, tôi ra tận đầu ngõ đón Thùy. Vợ tôi đi Tất niên công ty, bảo chỉ ăn uống nhẹ rồi về sớm, vậy mà lúc xuống xe, người mềm oặt, mùi rượu nồng nặc. Tôi vừa thương vừa lo, chẳng kịp hỏi han gì nhiều, chỉ dìu vợ vào nhà, thay đồ, lau mặt, pha nước ấm, rồi ngồi canh đến lúc Thùy ngủ yên hẳn.

Đêm đó tôi gần như thức trắng, vợ trở mình là tôi bật dậy, sợ cô ấy nôn, sợ mệt, sợ sáng dậy đau đầu. Trong đầu tôi chỉ nghĩ cuối năm ai cũng áp lực, đi Tất niên vui uống quá chén một chút cũng chẳng sao, miễn là về nhà an toàn.

Sáng nay, khi Thùy còn đang ngủ, điện thoại vợ rung liên tục. Tôi cầm lên định tắt chuông thì thấy một video được gửi trong nhóm công ty. Chỉ là vô tình thôi, tôi không có ý xem trộm, nhưng vừa chạm vào thì màn hình sáng lên, hình ảnh hiện ra rõ ràng.

Trong video, Thùy đang đứng giữa một nhóm đồng nghiệp nam. Nhạc mở to, đèn mờ mờ, vợ tôi nhảy theo điệu nhạc, uốn éo lắc lư với cánh đàn ông, tay cầm ly rượu, xung quanh các đồng nghiệp khác đang cười nói, hò hét. Mọi thứ trông rất khác với hình ảnh người phụ nữ tôi vừa cẩn thận đắp chăn tối qua.

Tôi tắt video, đặt điện thoại xuống, trong đầu bắt đầu xuất hiện những câu hỏi mà tôi không muốn nghĩ tới. Thùy ở công ty là người như thế nào? Những buổi Tất niên, liên hoan trước giờ tôi không biết, liệu có bao nhiêu lần giống như vậy? Có lần nào đi quá giới hạn không? Còn tôi, ở nhà, quen với hình ảnh vợ tất bật cơm nước, mệt mỏi vì con cái, có phải đã quá tin tưởng vợ?

Tôi nhìn sang Thùy đang ngủ, gương mặt vẫn hiền lành, mệt mỏi sau một đêm say. Người phụ nữ ấy vừa là vợ tôi, vừa là một người hoàn toàn khác trong thế giới công việc mà tôi chưa từng bước vào. Tôi không biết nên coi đoạn video kia là chuyện bình thường của dân văn phòng cuối năm, hay là dấu hiệu cho thấy một con người khác, một tính cách khác ẩn bên trong vợ mình. Liệu có khi nào một ngày nào đó, tôi bị cô ấy "cắm sừng" không?