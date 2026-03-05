Trường tiểu học ở huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon, ngày 3/3 tổ chức lễ khai giảng năm học 2026, đón học sinh lớp 1 duy nhất là bé Kang. Tại nhà thể chất nơi tổ chức lễ khai giảng, cô giáo chủ nhiệm cùng các anh chị khóa trên vỗ tay chúc mừng, tặng hoa và quà cho bé.

Các thầy cô không khỏi canh cánh nỗi lo. Năm nay, toàn trường chỉ có 18 học sinh, buộc nhà trường phải gộp lớp 1 và lớp 3 để dạy lớp ghép.

Đây là một trong 22 trường tiểu học tại tỉnh này phải tổ chức "lễ khai giảng đơn độc" với chỉ một học sinh mới, trong khi 20 trường khác thậm chí không thể tổ chức lễ khai giảng vì không có bất kỳ học sinh nhập học mới nào.

Bé Kang gặp gỡ cô giáo chủ nhiệm

Tình trạng này không chỉ diễn ra tại Gangwon. Dữ liệu "Tình trạng các trường tiểu học không có học sinh nhập học năm học 2026" do Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố cho thấy nước này có 210 trường tiểu học không tuyển được học sinh lớp 1 trong năm nay, tăng 81% so với con số 116 trường của năm năm trước.

Nam Jeolla là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 45 trường không có học sinh mới, tiếp đến là Bắc Gyeongsang (38 trường), Bắc Jeolla (23 trường), Bắc Chungcheong (21 trường), cùng Nam Chungcheong và Gangwon (mỗi nơi 20 trường).

Nguyên nhân sâu xa của vấn đề này xuất phát từ tình trạng tỉ lệ sinh thấp kéo dài.

Dù tổng tỉ lệ sinh (số con trung bình một phụ nữ dự kiến sinh trong đời) của Hàn Quốc năm ngoái lần đầu quay trở lại mức 0,8 sau bốn năm kể từ 2021, dân số trong độ tuổi đi học vẫn suy giảm mạnh và khó có khả năng phục hồi trong ngắn hạn.

Hệ quả là số trường không có học sinh mới tiếp tục gia tăng qua từng năm.

Đáng chú ý, cuộc khủng hoảng thiếu hụt học sinh nay đã lan tới các đô thị lớn. Lần đầu tiên, tình trạng trường tiểu học không có học sinh nhập học xuất hiện tại thành phố Seoul (1 trường) và Gwangju (2 trường).

Trước đây trong giai đoạn 2021-2025, Seoul từng ghi nhận 4-5 trường mỗi năm không tuyển sinh lớp 1, song đó đều là các trường đang trong quá trình tái xây dựng và không phân bổ chỉ tiêu.

Năm nay, một trường tiểu học tại quận Gangseo-gu (Seoul) không có học sinh mới dù vẫn hoạt động bình thường.

Tại Gwangju, Trường tiểu học Jungang và Trường tiểu học Samdo - đều có lịch sử hơn 100 năm - cũng không thể tổ chức lễ khai giảng do không có học sinh mới nhập học.

Nghị sĩ Jin Sun Mi của Đảng Dân chủ Hàn Quốc cảnh báo việc số trường không có học sinh mới gia tăng và lan rộng tới các thành phố lớn là dấu hiệu đáng báo động.

"Bộ Giáo dục cần đưa ra các biện pháp nhằm cải thiện môi trường giáo dục, đảm bảo trẻ em tại các ngôi trường có quy mô nhỏ không bị thiệt thòi", nghị sĩ nhấn mạnh.

Chẳng hạn, nhằm thu hút học sinh từ thành phố, các trường ở nông thôn phải có các chương trình, hoạt động ngoại khóa hấp dẫn, khác biệt. Trường tiểu học ở huyện Pyeongchang có các chương trình cắm trại, thể thao biển, trượt tuyết. Nhờ có thêm Kang và 6 học sinh mới qua chương trình chuyển trường, nhà trường mới duy trì được 5 lớp học.

Tuy nhiên, các trường cũng gặp khó trong thuyết phục phụ huynh yên tâm gửi con đi học xa. Một cán bộ nhà trường giấu tên cho biết nếu không có chương trình chuyển tiếp, khu vực tuyển sinh này đã có thể không có học sinh tiểu học trong năm nay.

Nguyễn Phượng

Theo Yonhap, Chosun