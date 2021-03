Thực nghiệm hiện trường vụ tấn công tình dục người nước ngoài ở Hà Nội

Ngày 1/3, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã cùng các nạn nhân vụ tấn công tình dục người nước ngoài tiến hành thực nghiệm hiện trường để xác định vị trí, làm rõ hành vi của nhóm đối tượng. Tính đến nay, đã có ít nhất 4 nạn nhân người nước ngoài được lực lượng chức năng đưa đi thực nghiệm hiện trường.



Theo tìm hiểu của VOV.VN, một số nạn nhân người nước ngoài cảm thấy ngại khi phải trình báo lại vụ việc của mình, nên đến nay con số chính thức trình báo lên cơ quan công an chưa được xác định cụ thể.

Tuy nhiên, với việc công an quận Tây Hồ vào cuộc và một số nghi phạm đã được triệu tập, trong những ngày gần đây số lượng các vụ việc tương tự không diễn ra.

"Mấy ngày gần đây, lực lượng công an phường, công an quận và có cả công an thành phố tuần tra liên tục quanh khu vực Hồ Tây, nhưng không phát hiện bất kì vụ việc nào tương tự" - một cán bộ điều tra chia sẻ.

Nhờ đó, người nước ngoài sống quanh khu vực Hồ Tây cũng cảm thấy an tâm hơn khi ra đường. Chị J.K (24 tuổi, quốc tịch Nam Phi) chia sẻ: "Khi trước, tôi luôn phải mang theo một bình xịt hơi cay để tự vệ khi ra đường. Nhưng mấy ngày gần đây đã không thấy nhóm đối tượng, chúng tôi có thể yên tâm hơn khi ra đường mà không phải chuẩn bị gì".

"Tôi muốn cảm ơn báo chí và đặc biệt là lực lượng công an đã có những hành động rất đúng đắn. Mặc dù giờ ra đường tôi vẫn cảm thấy hơi sợ, nhưng thực sự tình hình trong mấy ngày hôm nay đã đỡ hơn rất nhiều". - Chị K.M.C (25 tuổi, quốc tịch Ireland) chia sẻ.

Công an quận Tây Hồ nhận định vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều người nước ngoài trên địa bàn, do đó lực lượng chức năng đang dùng nhiều biện pháp và sẽ xử lý dứt điểm trong thời gian tới./.