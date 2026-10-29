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Thực khách hét lên khi thấy chuột chạy loạn trên băng chuyền sushi

Ngọc Minh/VTC News
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Con chuột khá lớn chạy loạn trên băng chuyền ở nhà hàng đồ Nhật nổi tiếng, một thực khách kinh hãi kể lại: “Vậy mà họ vẫn tiếp tục phục vụ đồ ăn”.

Chuỗi nhà hàng sushi băng chuyền Sushiro nổi tiếng của Nhật Bản vừa đối mặt với sự cố an toàn thực phẩm tại Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Một thực khách tại chi nhánh trên phố Sở Hà Hán (Chuhe Han Street) báo cáo nhìn thấy một con chuột sống cỡ lớn trên băng chuyền phục vụ sushi vào ngày 24/10.

Theo lời vị khách hàng họ Trần, cô bước vào nhà hàng lúc khoảng 14h30 và đến tầm 14h50 thì nhìn thấy một con chuột chạy vụt qua trước mặt. Những thực khách ngồi ở các vị trí khác dọc theo quầy cũng phát hiện con vật và hoảng hốt hét lên cảnh báo: “Có chuột”.

Cô Trần chất vấn nhân viên ngay tại chỗ về cách xử lý và được thông báo rằng tất cả các nguyên liệu trong bếp đã bị loại bỏ. Vị khách cho rằng không nên chỉ dừng lại ở đó, sự xuất hiện của chuột trong khu vực ăn uống đòi hỏi nhà hàng phải đóng cửa ngay lập tức để khử trùng toàn diện. Nhân viên nói rằng họ khử trùng hàng tuần và không thể yêu cầu tất cả khách hàng rời đi ngay lúc này.

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Con chuột chạy qua băng chuyền ở nhà hàng Sushiro

Điều khiến cô Trần lo ngại hơn cả là khi cô rời đi vào khoảng 16h, đồ ăn vẫn tiếp tục được đặt lên băng chuyền - nơi con chuột vừa chạy qua - và điều này khiến cô nghi ngờ về việc liệu nhà hàng có thực sự làm sạch và khử trùng kịp thời hay không. Sau khi phản ánh với quản lý nhà hàng, cô đã được bồi thường bằng việc miễn phí hóa đơn và tặng một phần xoài đông lạnh.

Một số thực khách dùng bữa cùng thời điểm cho biết họ không biết chuột xuất hiện trên băng chuyền. Họ thanh toán, rời đi như bình thường và đến nay chưa nhận được khoản bồi thường nào.

Đến khoảng 17h, chi nhánh nhà hàng thông báo tạm ngừng hoạt động để vệ sinh. Ngày 25/10, người quản lý cho biết cơ sở đã được khử trùng kỹ lưỡng và mở cửa trở lại, đồng thời nói rằng con chuột trên đến từ bên ngoài. Đối với câu hỏi liệu các khách hàng khác có được miễn phí bữa ăn hoặc nhận bồi thường hay không, người này cho biết quyết định đó sẽ do phía công ty đưa ra.

Đại diện của Sushiro tại Trung Quốc cho biết họ đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các cơ quan quản lý thị trường để điều tra khẩn cấp cũng như xử lý vụ việc.

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Vũ Hán

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