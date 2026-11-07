Thông tin Bill Gates cho con gái 350.000 USD mỗi tuần rồi dọa cắt trợ cấp đang lan truyền trên mạng. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng đáng tin cậy xác nhận, và bài đăng đã xuất hiện ghi chú phản bác.

Câu chuyện Bill Gates cho con gái Phoebe 350.000 USD mỗi tuần nhưng ba ngày sau cô lại xin thêm đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chưa có nguồn đáng tin cậy xác nhận khoản tiền này hay lời cảnh cáo được gán cho nhà đồng sáng lập Microsoft.

Ngày 3/11, tài khoản HypeON Haber đăng nội dung bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng Gates phàn nàn về cách tiêu tiền của con gái và dọa ngừng hỗ trợ tài chính. Bài đăng kèm video, nhưng không nêu rõ cuộc phỏng vấn, thời điểm hay bản ghi đầy đủ chứa phát biểu đó.

Ngay bên dưới, Community Notes đã xuất hiện ghi chú cho rằng thông tin này không đúng. Ghi chú nói video được lấy từ cuộc phỏng vấn về hồi ký và cách suy nghĩ của Gates, không phải chuyện chi tiêu của Phoebe, đồng thời dẫn đường link tới The Wall Street Journal.

Community Notes là phần bổ sung ngữ cảnh của cộng đồng người dùng X. Đây là dấu hiệu cần kiểm tra thêm, không phải tuyên bố của Bill Gates hay đại diện gia đình. Việc video có hình ảnh một nhân vật cũng chưa chứng minh người đó đã nói những câu trong phần chú thích.

Ghi chú Community Notes bên dưới bài đăng HypeON Haber cho rằng thông tin về khoản trợ cấp là không đúng. Ảnh chụp màn hình X.

Thông tin về khoản tiền 350.000 USD không phải mới xuất hiện trong tháng 11. Trong bài đăng ngày 2/9/2026, Telegraf Biznis đã đề cập câu chuyện lan truyền này và nêu rõ chưa có xác nhận đáng tin cậy rằng Gates thực sự cho con gái số tiền ấy mỗi tuần, hoặc từng nói câu nhận xét về chi tiêu được chia sẻ trên mạng.

Điểm còn thiếu là nguồn phát biểu có thể đối chiếu: một cuộc phỏng vấn đầy đủ, bản ghi chính thức hoặc xác nhận trực tiếp. Những tài khoản lặp lại cùng một nội dung không tự tạo thành nhiều nguồn xác minh độc lập.

Vì vậy, hiện chưa có cơ sở để khẳng định Phoebe tiêu hết khoản trợ cấp này trong ba ngày, cũng như việc Gates dọa cắt hỗ trợ con gái.

Một câu chuyện có nguồn rõ hơn được People đăng tháng 4/2025, dẫn cuộc phỏng vấn của Gates với The New York Times. Khi Phoebe khởi nghiệp với ứng dụng mua sắm Phia, ông từng nghĩ con gái sẽ tìm đến mình để xin vốn. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.

Gates nói ông có thể đã giúp nếu con đề nghị, nhưng cũng sẽ muốn theo sát việc kinh doanh, điều mà ông cho rằng không dễ xử lý trong quan hệ cha con. Phoebe cùng người bạn Sophia Kianni đã tìm nguồn vốn bên ngoài để phát triển công ty.

Thông tin này liên quan đến vốn khởi nghiệp, không phải tiền sinh hoạt hằng tuần. Nó không xác nhận hay phủ nhận mọi khoản hỗ trợ riêng trong gia đình, nhưng cho thấy cần phân biệt điều Gates thực sự nói trong một cuộc phỏng vấn được dẫn nguồn với lời kể lan truyền không có xuất xứ.

Với câu chuyện 350.000 USD, kết luận phù hợp ở thời điểm kiểm tra là chưa được xác thực. Không nên dùng lời đồn này để đánh giá thói quen tiêu tiền của Phoebe hoặc quan hệ giữa cô và cha.