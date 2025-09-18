Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 17/9, bà Kanokwan Jiewchuaphan - phó phát ngôn viên Cục Cải huấn - cho biết, bà được đầu bếp của nhà tù Klong Prem thông báo rằng ông Thaksin không hề mua pizza cho cán bộ trại giam và các bạn tù như tin đồn.

Trước đó, ông Watchara Phetthong - cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ - đã cáo buộc ông Thaksin mua pizza để tổ chức tiệc cho 6.500 cán bộ trại giam và tù nhân nhằm gây ảnh hưởng bên trong nhà tù. Ông Watchara cũng cho rằng, số tiền chi tiêu này vượt xa hạn mức chi tiêu hằng ngày dành cho tù nhân.

Bà Kanokwan cho biết đây là một sự hiểu lầm. Bà giải thích rằng "một số người ngoài" đã mua pizza vào ngày 13/9 cho cảnh sát và cán bộ nhà tù. Đầu bếp xác nhận việc mua pizza này không liên quan gì đến ông Thaksin.

Bà Kanokwan nói thêm, rằng mỗi giám đốc nhà tù có quyền quyết định liệu tù nhân có được phép tổ chức tiệc cho bạn tù bằng cách mua đồ ăn hay không, chẳng hạn như trong các dịp lễ mừng năm mới hoặc sinh nhật.

Bà nhấn mạnh, những sự kiện như vậy chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra, vì việc tụ tập thường xuyên có thể làm dấy lên lo ngại về các nỗ lực gây ảnh hưởng trong nhà tù.

Tính đến ngày 17/9, ông Thaksin vẫn ở trong khu điều trị của nhà tù, dành phần lớn thời gian để đọc sách.

Ngày 16/9, ông được chụp X-quang phổi từ đơn vị sàng lọc di động dành cho tù nhân mới. Mỗi ngày, có khoảng 100 tù nhân được kiểm tra để phát hiện bệnh lao phổi. Ông cũng được kiểm tra sức khỏe do tuổi tác, nhưng các bác sĩ không phát hiện bất kỳ dấu hiệu đáng lo ngại nào.

Theo người phát ngôn Kanokwan, tinh thần của cựu Thủ tướng Thaksin đã khá hơn, mặc dù ông nói rằng ông rất nhớ các cháu của mình. Bà cho biết thêm, người thân đã mang cho ông sách Phật giáo và sách tiếng Anh để đọc.

Ban ngày, ông Thaksin dành thời gian đọc sách, đi dạo, chào hỏi các tù nhân khác. Ông được hai bạn tù hỗ trợ để đảm bảo an toàn và sức khỏe.

Từ 17h, tù nhân được phép xem các chương trình truyền hình đã được kiểm duyệt, đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Bà Kanokwan cho biết thêm, rằng Nhà tù Klong Prem cho phép người thân đến thăm tù nhân hai lần một tuần - vào chiều thứ Hai và sáng thứ Năm.

Winyat Chartmontree - luật sư của cựu thủ tướng Thaksin - thông báo với nhà tù, rằng con gái của ông Thaksin - bà Paetongtarn Shinawatra - sẽ đến thăm thân vào ngày 18/9. Gia đình cũng có thể sẽ liên hệ với nhà tù để kiểm tra điều kiện được ân xá hoặc các quyền khác của ông Thaksin.