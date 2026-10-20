Thực hư thông tin rao bán mỏ vàng trữ lượng 290 kg ở Tuyên Quang

Thông tin rao bán mỏ vàng tại khu vực Hà Giang cũ với diện tích 89 ha, được quảng cáo có trữ lượng tương đương 290 kg vàng và đầy đủ pháp lý đang lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho biết, các thủ tục liên quan đến mỏ vàng này chưa hoàn tất.

Thời gian gần đây, trên một số diễn đàn và mạng xã hội xuất hiện thông tin rao bán, chuyển nhượng mỏ vàng tại khu vực Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Theo nội dung được đăng tải, mỏ vàng có diện tích khoảng 89 ha, được giới thiệu là đã có mặt bằng sạch. Trữ lượng được quảng cáo là 151.728 tấn quặng, tương đương khoảng 290 kg vàng và “trữ lượng còn nguyên”.

Nội dung bài đăng chuyển nhượng mỏ vàng ở Hà Giang (cũ). Ảnh chụp màn hình.

Bài đăng còn nêu công suất khai thác 10.684 tấn quặng mỗi năm, tương đương khoảng 20 kg vàng/năm; hoạt động khai thác, chế biến được giới thiệu là thực hiện tại chỗ. Người đăng thông tin khẳng định mỏ có đầy đủ pháp lý, đã nộp 35 tỷ đồng tiền bảo lãnh trong năm 2025, đồng thời hoàn thành việc kéo điện 3 pha và mở đường để ô tô 4 chỗ có thể đi vào khu vực mỏ.

Để làm rõ thông tin chuyển nhượng, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với người đăng qua số điện thoại được cung cấp để làm rõ cơ sở của các thông tin rao bán, song người này không nghe máy.

Trao đổi với phóng viên, một cựu cán bộ Phòng Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường (trước đây) cho biết, căn cứ thông tin về diện tích và trữ lượng quặng được đăng tải, địa điểm được quảng cáo có thể liên quan đến mỏ vàng sa khoáng tại thôn Thượng Cầu, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang trước đây (nay thuộc xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang).

Tại điểm mỏ này, vào tháng 10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cũ đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Văn Cảnh và Đoàn Quang Huy (cùng trú tại Thái Nguyên) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Trước đó vào tháng 8/2023, Huy và Cảnh bị cáo buộc bàn bạc, thuê người khai thác vàng tại điểm mỏ của Công ty CP Đầu tư khai thác khoáng sản và Xây dựng Mê Linh ở thôn Thượng Cầu, xã Tiên Kiều, dù điểm mỏ này đã bị tạm dừng hoạt động từ tháng 11/2022. Quá trình hoạt động khai thác trái phép tại đây xảy ra tai nạn khiến một người tử vong. Nạn nhân là Thò Mí Cơ (SN 2007, trú tại xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn trước đây) bị rơi xuống giếng trong hầm lò dẫn đến tử vong.

Cũng liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch UBND xã Hùng An, cho biết các thủ tục liên quan đến mỏ vàng Tiên Kiều chưa hoàn tất, không đủ điều kiện hoạt động.