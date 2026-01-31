Thực hư thông tin "máy tắm người" trong khách sạn Nhật Bản: Hoàn toàn có thật!

Những năm gần đây, không ít công nghệ từng bị xem là “không tưởng” đã dần bước ra khỏi phim khoa học viễn tưởng để trở thành một phần của đời sống thường nhật. Từ tàu cao tốc siêu nhanh, robot phục vụ trong nhà hàng cho tới những nhà vệ sinh thông minh, Nhật Bản liên tục khiến thế giới ngạc nhiên khi biến các ý tưởng táo bạo thành sản phẩm có thể sử dụng hằng ngày.

Trong bối cảnh đó, thông tin về một “máy tắm người” xuất hiện trong khách sạn tại Osaka ban đầu khiến nhiều người nghi ngờ. Tuy nhiên, công nghệ này không chỉ tồn tại thật sự mà còn đã được đưa vào trải nghiệm du lịch thực tế.

Ảnh minh hoạ

“Máy tắm người” trong khách sạn ở Osaka có gì đặc biệt?

Thiết bị được cộng đồng mạng nhắc đến hiện đang được lắp đặt tại Dotonbori Crystal Hotel III, một khách sạn nằm gần khu Dotonbori – Namba, nơi tập trung đông du khách quốc tế. Theo video thực tế trên trang Travel Geek, “máy tắm người” thực chất là một buồng tắm tự động toàn thân, có hình dạng giống một khoang kén khép kín.

Người sử dụng nằm ngửa bên trong khoang, sau đó hệ thống cảm biến sẽ bắt đầu quét cơ thể, đo một số chỉ số sinh học cơ bản như nhịp tim, nhiệt độ da. Dựa trên dữ liệu này, máy tự động điều chỉnh nhiệt độ nước, áp lực phun và thời gian tắm. Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng 15 phút, với nước ấm phun dưới dạng bong bóng mịn, kết hợp rung nhẹ và âm nhạc thư giãn.

Theo mô tả của trang du lịch Time Out Osaka, trải nghiệm này “giống một liệu trình spa tự động hơn là tắm rửa thông thường”, hướng tới sự thư giãn và thoải mái cho người dùng, thay vì chỉ tập trung vào việc làm sạch cơ thể. Time Out cũng lưu ý rằng đây là dịch vụ trải nghiệm riêng, không phải tiện nghi bắt buộc trong mọi phòng của khách sạn.

Khách sạn có máy tắm người nằm ở khu vực đông du khách hàng đầu của Osaka (Ảnh minh hoạ)

Một số hình ảnh về máy tắm người, cách sử dụng bên trong khách sạn (Ảnh Travel Geek)

Từ EXPO Osaka đến phòng khách sạn giữa lòng thành phố

Điều đáng chú ý là “máy tắm người” không phải ý tưởng xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Trước đó, tại EXPO 2025 Osaka, Nhật Bản từng giới thiệu thiết bị mang tên Mirai Ningen Sentakki, tạm dịch là “máy giặt người của tương lai”. Khi xuất hiện tại EXPO, thiết bị này nhanh chóng gây chú ý bởi thông điệp: công nghệ không chỉ phục vụ sản xuất, mà còn chăm sóc trực tiếp con người cả về thể chất lẫn tinh thần.

Theo thông tin từ thông cáo báo chí trên nền tảng PR Times (Nhật Bản), Mirai Ningen Sentakki được phát triển với mục tiêu hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi và những người hạn chế vận động, giúp giảm rủi ro tai nạn khi tắm – một trong những sinh hoạt tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với nhóm đối tượng này.

Phiên bản được đưa vào khách sạn đã được tinh giản so với bản trình diễn tại EXPO. Các tính năng nghiên cứu phức tạp được lược bỏ, thay vào đó là thiết kế thân thiện, dễ sử dụng và đảm bảo an toàn cho du khách. Giới quan sát cho rằng, việc đưa công nghệ từ EXPO vào khách sạn là bước trung gian hợp lý, giúp công chúng làm quen với những ý tưởng mới trong môi trường thoải mái, ít áp lực hơn so với bệnh viện hay cơ sở y tế.

Ảnh People.com

Du khách trải nghiệm nói gì?

Dù còn khá mới, “máy tắm người” đã nhận được những phản hồi ban đầu từ du khách quốc tế. Trên trang tin Nhật Bản SoraNews24, phóng viên mô tả cảm giác khi trải nghiệm là “kỳ lạ nhưng dễ chịu”, nhấn mạnh yếu tố thư giãn và sự tò mò mà thiết bị mang lại. Theo SoraNews24, nhiều người thừa nhận họ không nghĩ việc “nằm yên để được tắm” lại mang đến cảm giác thoải mái đến vậy.

Một số du khách chia sẻ trên mạng xã hội rằng, sau khi bước ra khỏi khoang tắm, cơ thể có cảm giác nhẹ nhõm, giống như vừa trải qua một liệu trình spa ngắn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng trải nghiệm này phù hợp để thử một lần vì tò mò, hơn là thay thế hoàn toàn thói quen tắm truyền thống hằng ngày.

Máy tắm người từng gây sốt khi xuất hiện tại EXPO Osaka (Ảnh People.com)

Các trang du lịch quốc tế nhìn nhận, giá trị lớn nhất của “máy tắm người” nằm ở trải nghiệm và câu chuyện công nghệ phía sau. Đối với du khách đến Nhật Bản – quốc gia vốn nổi tiếng với khả năng “hiện thực hóa tương lai” – việc được trực tiếp thử một công nghệ từng xuất hiện tại EXPO được xem là điểm nhấn độc đáo cho hành trình khám phá.