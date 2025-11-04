Thực hư quán nướng có Cậu Vàng trong game Phở Anh Hai được 5 sao tuyệt đối

Mới đây, tựa game indie Việt Brother Hai’s Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm Phở của Anh Hai) bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Với lối kể chuyện gần gũi, đồ họa mang đậm phong cách Việt trò chơi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng game thủ trong và ngoài nước. Điều thú vị là địa chỉ “tiệm phở Anh Hai” số 10 Đan Phượng trong game lại trở thành tâm điểm bàn tán. Nhiều người tò mò tra Google Maps, tìm trên ứng dụng Xanh SM hay Be để xem quán có thật hay không, nhưng tất cả đều “bó tay” vì tiệm phở này chỉ tồn tại trong thế giới ảo.

Trò chơi Tiệm Phở của Anh Hai đang được nhiều người quan tâm

Thế nhưng, câu chuyện chưa dừng lại ở đó khi cư dân mạng lại vô tình phát hiện một quán nướng nhỏ có tên Beo Nướng ở ngõ Thịnh Quang, Hà Nội, nơi có một chú chó tên Tam sở hữu ngoại hình rất giống nhân vật “Cậu Vàng” (Mr. Gold) trong game chứ không phải nguyên mẫu nhân vật. Hình ảnh chú chó với chiếc mũi đen, đầu hình quả trứng và ánh mắt có phần dữ dằn nhưng đáng yêu đã khiến nhiều người tưởng rằng đây chính là “phiên bản đời thật” của nhân vật nổi tiếng này.

Chú cún Tam được nhiều người cho là giống với nhân vật "Cậu Vàng" trong game

Được biết, quán Beo Nướng có menu khá vừa túi tiền khi combo cho 1 người chỉ từ 110 nghìn đồng bao gồm bò, nầm, dải, ba chỉ và các loại rau củ ăn kèm. Những món ăn vặt hay đồ kèm nướng như khoai tây chiên, kim chi cũng chỉ từ 10 - 45 nghìn đồng, ngoài ra quán còn có các combo khác với mức giá cao hơn, nhiều món ăn hơn phù hợp với nhóm bạn.

Menu của quán có giá cả bình dân, vừa túi tiền

Quán Beo Nướng chỉ mở cửa từ 18 giờ, quán có không gian khá nhỏ và khá ít bàn ghế được bố trí ở lề đường, nhưng quán lại được rất nhiều thực khách yêu thích và ghé thăm mỗi tối. Điều bất ngờ đó chính là quán Beo Nướng rất được lòng thực khách khi trên Google Maps quán đã nhận được tuyệt đối 5 sao và nhiều lời khen có cánh từ thực khách như:

- Quán nhỏ xinh trong ngõ, khá ít bàn thôi. Ngồi ngoài đường nhưng mà không khí khá tuyệt vời, đèn vàng khá ấm cúng nha. Quán cũng chuẩn bị nhiều quạt nên không bị nóng đâu. Đồ ăn tươi và sạch, đậm đà ngon nghẻ luôn. Mình là khách quen khách ruột luôn vì là sạch sẽ quá mà lại còn ngon, ướp thịt thà nầm này kia đều ok, sốt cũng ngon mà kimchi cũng ngon nha. Anh chị chủ quán niềm nở dễ thương lắm. Quán còn có quả ‘tay vịn” chó hiền và con vẹt khá xinh nữa.

- Quán nướng giấy bạc, đồ ăn rất tươi ngon, tẩm ướp vừa miệng, giá rẻ mà chất lượng. Trong phân khúc nướng rẻ bình dân là quán này mình thấy ổn nhất, vì là đồ tươi nên mình thấy quán không đa dạng món lắm.

- Đồ ăn ngon mà tươi ý mọi người ơi mà còn rẻ. Anh chị chủ dễ thương lắm. Còn có tay vịn em cún mặc áo adidog. Nhiệt liệt đề cử mọi người thử nha.

Nhiều thực khách đã đánh giá 5 sao và dành lời khen có cánh cho các món ăn của tiệm

Đa số các thực khách đều nhận xét rằng các món ở đây tuy không đa dạng nhưng lại rất tươi ngon, giá cả lại vô cùng hợp lý. Chủ quán phục vụ nhiệt tình và để lại rất nhiều ấn tượng tốt cho thực khách, không những thế, chú cún Tam - nhân vật hot nhất dạo gần đây cũng được nhiều thực khách khen hết lời.

Không gian quán Beo Nướng

Từ khi chú cún Tam được chú ý, lượng khách ghé thăm ngày càng đông khiến cho chủ quán phải thông báo không nhận khách đặt bàn trước. Dự kiến trong thời gian tới, nơi này sẽ trở thành một điểm check-in mới dành cho những ai yêu thích trò chơi Brother Hai’s Pho Restaurant và tò mò về nhân vật “Cậu Vàng”.