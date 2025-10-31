Lùm xùm nợ nần của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Tối 31/10, dư luận sững sờ trước thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam để điều tra về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh từng có khoảng thời gian gặp khó khăn tài chính. Theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online, tháng 5/2024, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM nộp đơn khởi kiện Công ty TNA Entertainment của Trương Ngọc Ánh đến Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức (cũ), đòi khoản nợ gốc, tiền phạt vi phạm hợp đồng.

Thông tin Trương Ngọc Ánh bị bắt gây chấn động dư luận.

Trước đó vào tháng 1/2023, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM và TNA Entertainment đã ký hợp đồng về việc tổ chức sự kiện một sự kiện tại Nhà hát Thành phố, do trung tâm quản lý.

Trung tâm đã hoàn thành việc phối hợp tổ chức chương trình đúng theo các điều khoản của hợp đồng ký kết. Sau đó, Trung tâm nhiều lần gửi văn bản yêu cầu TNA Entertainment thực hiện nghĩa vụ thanh toán hợp đồng khoản tiền 324,3 triệu đồng.

Phía Công ty TNA Entertainment đã gửi công văn đề nghị thanh toán số tiền 324,3 triệu đồng thành nhiều đợt. Rồi sau đó tiếp tục nhiều lần gửi công văn xin gia hạn trả công nợ.

Sau đó, công ty của Trương Ngọc Ánh tiếp tục nhiều lần gia hạn công nợ. Đến ngày 21/10/2024, công ty này mới thanh toán đủ và Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM rút đơn kiện.



Ngoài sự việc trên, Trương Ngọc Ánh cũng vướng ồn ào kiện tụng liên quan đến Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia - Công ty do cô từng làm giám đốc.

Trương Ngọc Ánh từng gặp khó khăn tài chính trước khi bị bắt.

Hồi tháng 4/2025, chia sẻ trên báo VietNamNet, Trương Ngọc Ánh cho biết đã ổn định tài chính. Tuy nhiên, cô vẫn còn bị đối tác nợ khoản tiền lớn, gần 30 tỷ đồng và nhiều khoản nợ nhỏ chưa đòi được. Cô nói có thể sẽ phải ra tòa để giải quyết chuyện này, đồng thời tiết lộ bản thân đã phải bán tài sản để trả nợ.

Nữ diễn viên nói thêm, nhiều người nghĩ Trương Ngọc Ánh giàu "nứt đố đổ vách" nhưng sự thật không phải vậy. "Chỉ là trông tôi sang trọng một chút thôi! Đời thường, tôi sống rất bình dân", Trương Ngọc Ánh nói.

Cô cũng bộc bạch, năm ngoái (2024 - PV) bản thân đã mất nhiều thứ, từ tổn hại danh tiếng tới các khoản tiết kiệm. Mọi thứ ập đến quá nhanh, quá nguy hiểm, nhưng sau đó cô đã vượt qua được giai đoạn khó khăn.