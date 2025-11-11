Thực hư "phú bà Cần Thơ" Ngân Collagen vẫn khoe nhà mới, công ty hoành tráng giữa ồn ào?

Động thái gây chú ý của Ngân Collagen

Trên tài khoản TikTok vừa được khôi phục, Ngân Collagen đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình thi công, giới thiệu đây là trụ sở công ty của chồng – anh Lê Trung.

Cô viết kèm dòng trạng thái: “Vinh quang không nằm ở việc chưa từng vấp ngã, mà ở cách ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Thành quả cuối năm 2025.”

Theo thông tin được cô chia sẻ, doanh nghiệp của chồng hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất. Dưới phần bình luận, khi có người hỏi “Công ty sắp xong rồi hả chị?”, Ngân Collagen xác nhận “Đúng rồi em”. Một tài khoản khác đề cập đến căn nhà của bố mẹ cô, cô cũng cho biết công trình đã hoàn thiện.

Trước đó, tên tuổi Ngân Collagen liên tục được nhắc đến trên mạng xã hội sau khi một số sản phẩm giảm cân cô quảng cáo bị cơ quan chức năng đưa vào diện kiểm tra.

Cụ thể, ngày 5/11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo của một số sản phẩm thực phẩm, trong đó có các sản phẩm giảm cân liên quan đến Ngân Collagen. Cơ quan này đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua hoặc sử dụng các sản phẩm giảm cân được quảng bá bởi cô.

Dù có thông báo từ cơ quan quản lý, các kênh bán hàng mang thương hiệu N-Collagen vẫn tiếp tục hoạt động. Trên TikTok, một tài khoản giới thiệu là giám đốc thương hiệu – Thảo Collagen – vẫn thường xuyên xuất hiện trong các buổi livestream giới thiệu và quảng bá sản phẩm.

Đáng chú ý, ngay trong ngày 5/11, Ngân Collagen cũng đăng video phản hồi về vụ việc, khẳng định: “Chị đã nói nhiều lần rồi. Bên chị làm việc với cơ quan chức năng từ tháng 6 và đã hoàn tất mọi nghĩa vụ. Khi làm việc, chị cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý và đã ngừng hợp tác với nhà máy cũ. Sản phẩm giảm cân cũng đã dừng bán, cơ quan chức năng đều biết, nên chị không hiểu vì sao vẫn có thông báo khuyến cáo người dân không sử dụng.”

Cuộc sống giàu có trước khi vướng ồn ào

Ngân Collagen (tên thật Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995) được biết đến trên mạng xã hội với hình ảnh một nữ doanh nhân trẻ thành đạt, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Cô thường xuyên xuất hiện bên biệt thự sang trọng, xe hơi đắt tiền, túi hiệu và trang sức kim cương. Hiện Ngân Collagen là người sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen, doanh nghiệp chuyên phân phối các sản phẩm làm đẹp, trong đó nổi bật là “kẹo táo thải mỡ bụng” và “N-Collagen Chanh Plus”.

Trước đó, vào tháng 5, Cục An toàn thực phẩm đã gửi văn bản đến Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, yêu cầu kiểm tra, xác minh cũng như lấy mẫu hai sản phẩm kể trên để tiến hành kiểm nghiệm chất lượng.

Kết quả rà soát trên hệ thống dịch vụ công của Cục cho thấy, hai sản phẩm này chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và chưa có giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định. Điều này đồng nghĩa việc lưu hành và quảng bá các sản phẩm nói trên chưa đáp ứng đầy đủ thủ tục pháp lý hiện hành.

Vợ chồng Ngân Collagen từng thu hút sự chú ý khi tổ chức tiệc tân gia tại căn biệt thự ở TP Cần Thơ vào tháng 4. Theo chia sẻ, công trình được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1.000 m², hoàn thiện sau 5 năm thi công, là tâm huyết lớn của cả hai vợ chồng.

Bên trong biệt thự, nội thất được đầu tư công phu với nhiều vật liệu cao cấp như gỗ quý, đá tự nhiên và chi tiết mạ vàng. Nhiều món đồ được đặt riêng từ nước ngoài, mời chuyên gia về Việt Nam để trực tiếp thi công và lắp đặt. Trong số đó, nổi bật là chiếc đồng hồ khổng tước được làm từ đá quý, gây ấn tượng mạnh bởi độ tinh xảo và giá trị sưu tầm.

Ngoài cơ ngơi xa hoa, Ngân Collagen còn nhiều lần gây chú ý khi khoe bộ sưu tập túi xách “khủng”. Trong một video đăng ngày 5/3/2025, cô tiết lộ đang sở hữu 169 chiếc túi, trong đó có 37 túi Hermès cùng hàng chục mẫu đến từ Dior, Chanel, Louis Vuitton... Tất cả được bày trên nền nhà, chưa có phòng trưng bày hay tủ trưng riêng dù căn nhà rất rộng.

Ngân cho biết, toàn bộ số túi được mang ra để lau dọn chuẩn bị chuyển sang nhà mới, cần đến ba người hỗ trợ. Cô chia sẻ thêm: “Nhà cũ chỉ ở tạm nên chưa làm phòng để túi. Nhà mới sẽ có không gian riêng cho bộ sưu tập. Ngân mua túi tùy hứng, từ vài triệu đến vài tỷ cũng có, có cái mua về chưa xách lần nào. Túi chủ yếu để trang trí cho đẹp nhà thôi, ít khi dùng lắm. Nhà mới có tủ lớn nên Ngân sưu tầm nhiều để trưng bày cho đầy.”