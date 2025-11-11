Vụ xôn xao clip "tôn bay chém đứt cây dừa" vì bão số 13: Người đăng lên tiếng

Liên quan đến đoạn clip “tôn bay đứt cây dừa” do bão số 13, thu hút hơn 6 triệu người xem trên mạng xã hội những ngày qua, được biết, người quay đoạn clip nói trên là anh T.T.D. (35 tuổi, ở xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk).

Chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, anh D. cho biết sự việc cây dừa bị tôn bay, cắt làm đôi là có thật, xảy ra tại thôn Thọ Lộc, xã Xuân Cảnh.

Người đàn ông cho hay, hôm 8/11, khi sang nhà hàng xóm, anh đã phát hiện cây dừa bị cắt đứt, trên thân cây có dấu vết rất giống bị tôn cắt. Anh D. hỏi chủ nhà thì được biết, trong gió bão, thân cây dừa đã bị tôn cắt làm đôi. Vì thế, anh D. quay video và đăng lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người và miêu tả về sức gió khủng khiếp của cơn bão số 13, không phải để câu view.

Hình ảnh thân cây dừa bị đứt với những vết răng cưa gây xôn xao dư luận.

Người đàn ông khá bất ngờ khi đoạn video đăng trên mạng lại thu hút hàng triệu lượt xem. Theo anh D., mái tôn và cây dừa vẫn nằm ở hiện trường nhà hàng xóm. Người đàn ông cũng bày tỏ, bão số 13 có sức gió rất mạnh, gây thiệt hại nặng nề đối với quê hương anh.

Trước đó, trao đổi với báo Tiền Phong về sự việc, lãnh đạo UBND xã Xuân Cảnh cho biết địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả bão. Về thông tin cơn bão số 13 khiến tôn bay làm đứt lìa cây dừa, vị lãnh đạo nói sẽ xác minh thêm.

Người quay và đăng tải đoạn clip cho biết anh chỉ muốn chia sẻ, cảnh báo cho mọi người biết về sức gió của cơn bão số 13 chứ không có ý định câu view.

Thông tin "tôn bay làm đứt thân cây dừa" do bão số 13 vẫn đang nhận được sự quan tâm của nhiều người. Mọi người bày tỏ sững sờ trước sức mạnh của gió bão, song cũng không ít người đặt câu hỏi về tính xác thực của thông tin này.