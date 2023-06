Thực hư dự án nhà ở xã hội cách bờ biển 15 phút đi xe máy đang rao bán 600 triệu đồng/căn

Bãi biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Cộng đồng bất động sản trên mạng xã hội đang râm ran thông tin một dự án nhà ở xã hội có giá khá tốt tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.



Theo thông tin chính thức từ Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Cơ điện IEC - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thuộc quy hoạch khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định có văn bản số 29/2023/CV-IEC cung cấp các thông tin liên quan đến dự án nói trên.

Theo đó, dự án nhà ở xã hội thuộc quy hoạch khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định rộng 8.115,2 m2 tại khu CC09 thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Dự án có quy mô 4 khối nhà độc lập cao 15 tầng, với gần 1.498 căn hộ (diện tích từ 46,5m2 đến 70m2). Tổng diện tích sàn sử dụng khoảng 82.300 m2 và quy mô dân số khoảng 4.000 người. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.128 tỷ đồng.

Vị trí phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trên bản đồ. Ảnh: Google Maps.

Sau khi dự án hoàn thành đi vào sử dụng, sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân, đoàn viên công đoàn, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dự án sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 5/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2024, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào sử dụng.



Theo Công ty CP Đầu tư xây dựng và Cơ điện IEC, giá bán bình quân là 13.000.000 đồng/m2; giá cho thuê bình quân là 130.000 đồng/m2. Đây là mức giá tạm tính và chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì. Như vậy, với số tiền 600 triệu, khách hàng có thể mua được căn hộ ở đây.

Tổng số căn hộ dự kiến mở bán/cho thuê đợt 1 là 378 căn hộ (để bán). Thời gian ký hợp đồng dự kiến trong Quý 3/2023 và bàn giao căn hộ dự kiến Quý 4/2024.

Dự án nhà ở xã hội thuộc quy hoạch khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định là một trong số ít dự án thuộc đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” đầu tiên của cả nước đủ điều kiện khởi công xây dựng.

Năm 2023: Bình Định khởi công 7 dự án nhà ở xã hội

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định, đến cuối tháng 4/2023, tỉnh này đã và đang triển khai đầu tư 19 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích đất khoảng 29,43 ha, khoảng 11.166 căn hộ, diện tích sàn sử dụng khoảng 694.808 m2, kinh phí đầu tư 10.497,23 tỷ đồng.

Trong đó, đã đầu tư hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 08 dự án, với tổng diện tích đất khoảng 6,27 ha, 2.806 căn/nhà, diện tích sàn sử dụng là 184.691 m2, kinh phí đầu tư khoảng 2.405,78 tỷ đồng.

Các dự án nhà ở xã hội như: Cao ốc Long Thịnh với 480 căn hộ, Phú Mỹ - Quy Nhơn với 237 căn hộ, Tân Đại Minh (Lamer1) với 486 căn hộ, Chung cư Hoàng Văn Thụ (384 căn hộ), Chung cư Hoàng Văn Thụ (phần mở rộng) với 255 căn hộ, Ecohome Nhơn Bình (giai đoạn 1) với 467 căn hộ, An Phú Thịnh (Block A) với 304 căn hộ và Nam Ngân với 193 căn hộ.

“Việc kịp thời đưa vào sử dụng các dự án nhà ở xã hội này, đã góp phần rất quan trọng trong việc đáp ứng phần nào nhu cầu nhà ở giá thấp cho người dân, nhất là trong bối cảnh giá bất động sản trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng tăng nhanh như trong thời gian qua”, trang thông tin của Bình Định nêu.

Trong năm 2023, Bình Định dự kiến có 4.627 căn hộ thuộc 7 dự án nhà ở xã hội. Ảnh minh họa.

Hiện các chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng 4 dự án với tổng diện tích đất khoảng 6,67 ha, 2.710 căn hộ, diện tích sàn sử dụng khoảng 145.579 m2, kinh phí đầu tư khoảng 2.346,11 tỷ đồng.



Trong đó có dự án nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình (giai đoạn 2, Block 2, 3, 4) với 892 căn, An Phú Thịnh (Block B, C) 622 căn, Tân Đại Minh (Lamer 2) với 854 căn, Khu C thuộc Khu đô thị -Thương mại Bắc sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) với 342 căn.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư, xây dựng 09 dự án với tổng diện tích đất khoảng 16,49 ha, khoảng 5.650 căn hộ, diện tích sàn sử dụng khoảng 364.538 m2.

Trong đó có một dự án lớn như dự án Thiết chế công đoàn tại Bình Định, phường Trần Quang Diệu với 1.352 căn; dự án nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn với 766 căn; dự án Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn với 828 căn; dự án Hàng Hải Bình Định, phường Hải Cảng với 750 căn; NOXH Vạn Phát, phường Trần Quang Diệu với 749 căn…

Dự kiến trong năm 2023, cả tỉnh Bình Định sẽ khởi công xây dựng khoảng 7 dự án nhà ở xã hội với khoảng 4.627 căn hộ.