Thực hư clip cô gái tập gym bị ném bóng vào đầu vì sở thích quay phim

Đây là video làm nội dung theo hướng "drama" hay văn hóa ứng xử chốn công cộng có thật ngoài đời?

Mới đây, trang Instagram của cô nàng có tài khoản thocon.chienbanh đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc dở khóc dở cười nhưng cũng không kém phần tranh cãi

Ở đó, ghi lại bối cảnh cô gái trẻ đang tập luyện tại phòng gym. Cụ thể, khi nữ chính đang quỳ trên thảm thực hiện động tác giãn cơ, bất ngờ một quả bóng tập bất ngờ nảy tới và trúng thẳng vào đầu cô. Tình huống bất ngờ cùng cuộc đối thoại gay gắt ngay sau đó nhanh chóng thổi bùng làn sóng bàn luận sôi nổi về văn hóa tập luyện cũng như việc sáng tạo nội dung (content) nơi công cộng hiện nay.

Cú "táng bóng" bất ngờ

Trong đoạn video được chia sẻ, cô gái diện trang phục tập luyện đang quỳ trên thảm trải sàn, đặt điện thoại phía trước để tự ghi lại quá trình tập luyện của mình. Bất ngờ, một quả bóng thể lực từ phía ngoài khung hình bay tới, va mạnh vào đầu làm cô loạng choạng.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô gái nhăn mặt ôm đầu thì một giọng nam từ phía sau lên tiếng nhắc nhở với thái độ khá gay gắt. Người đàn ông này thẳng thắn: "Ê, bớt quay lại được không? Cái này là phòng gym á, chứ không phải chỗ quay phim!". Đáp lại sự khó chịu từ đối phương, cô gái thanh minh rằng bản thân chỉ quay lại quá trình tập luyện cá nhân hoàn toàn bình thường và không hề ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn quả quyết: "Nói chung muốn quay thì qua chỗ khác mà quay".

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng vô số lượt bình luận tranh cãi. Một bên bày tỏ sự bất bình trước hành động thiếu lịch sự và có phần thô bạo của người nam, trong khi bên còn lại cho rằng việc đặt góc máy quay phim ở phòng gym từ lâu đã gây ra không ít phiền toái cho những người xung quanh.

Sự thật đằng sau: Chỉ là một kịch bản được dàn dựng

Thế nhưng, khi làn sóng tranh luận về văn hóa ứng xử ở phòng gym đang lên, chính chủ tài khoản đăng tải cũng chính là cô gái trong clip đã có phản hồi chính thức dưới phần bình luận. Theo đó, cô chia sẻ dòng trạng thái đính kèm: "Xem video vui vẻ không quạo nha cả nhà". Dù vậy, cú va chạm bằng quả bóng vào đầu lại là "hàng thật giá thật" khiến người xem phải thốt lên: "Cú đó đau nha bro".

Việc dựng lên kịch bản drama gây tranh cãi về văn hóa tập gym vốn không phải là miếng bài quá xa lạ đối với các creator mảng fitness hay lifestyle. Bằng việc đánh trúng vào những chủ đề nhạy cảm và dễ tạo tranh luận như "quay phim làm phiền người khác", "quấy rối ở phòng tập" hay "văn hóa ứng xử chốn công cộng", các video này dễ dàng đạt lượng tương tác khủng từ cộng đồng mạng.

Bắt đúng "thóp" tranh cãi, góc nhìn cộng đồng

Mặc dù đoạn clip trên chỉ là kịch bản dàn dựng nhưng đạt hiệu ứng mạnh mẽ, lý do là xuất phát từ thực tế: Tranh cãi xung quanh việc quay phim, chụp ảnh tại các phòng tập gym hiện nay. Sáng tạo nội dung hay lưu giữ khoảnh khắc cá nhân là nhu cầu chính đáng, song việc tôn trọng không gian riêng tư và sự thoải mái của những người xung quanh vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.