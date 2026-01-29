Thực hư chuyện học sinh 15 tuổi để lại thư tuyệt mệnh vì áp lực học tập

Trưa 29-1, trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện một em học sinh nghi để lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu treo ở xã Đức Sơn (cũ), nay là xã Anh Sơn, Nghệ An.

Đồ dùng và bức thư để lại trên cầu gây xôn xao trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Nội dung lá thư ghi rõ về việc "Con xin lỗi bố mẹ đã nuôi con được 15 năm nhưng con đã bị áp lực học tập mệt mỏi. Mong các chú, các cô thấy được bức thư này và gọi cho bố, mẹ cháu nhé".

Trong bức thư để kèm hai số điện thoại. Cùng với bức thư là một đôi dép, chiếc khăn quàng đỏ.

Theo một số người dân, vào trưa 2-1, khi đi qua cầu treo Đức Sơn dù không thấy người nghi nhảy cầu nhưng đọc nội dung bức thư đã phát trực tiếp lên mạng xã hội tìm người thân của chủ nhân bức thư.

Khi bức thư được chia sẻ trên mạng xã hội không ít người đã bày tỏ xót xa trước việc học sinh nghi nhảy cầu tự vẫn vì áp lực học hành.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh. Đến chiều 29-1, theo thông tin từ cơ quan chức năng, việc em học sinh 15 tuổi người xã Khai Sơn nhảy cầu tự tử là trò đùa.

Hiện, Công an xã đang làm việc với những người liên quan và đề nghị người dân không phát tán, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận.