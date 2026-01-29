Cô giáo bị tố ném thước kẻ vào mặt học sinh, dặn nói dối bố mẹ: Hiệu trưởng có động thái đầu tiên

Từ sáng ngày hôm nay (29/1), mạng xã hội lan truyền bài đăng của tài khoản T.N. tố nữ giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn xã Bình Tuyền (Phú Thọ) ném thước kẻ vào mặt cháu anh, rồi dặn cháu về nhà nói dối bố mẹ về vết thương trên mặt.

Theo bài đăng thì sự việc xảy ra vào chiều 28/1 tại lớp 1A. Giáo viên tên P. bị tố đã ném thước kẻ về phía học sinh, khiến bé trai T.T.T. bị trầy xước một vết ở khu vực sống mũi, gần giữa hai mắt, có đọng máu. Trong bữa cơm, cả gia đình đã cố gặng hỏi em về vết xước trên mặt và được bé nói: "cô giáo ném thước kẻ vào mũi con". Thậm chí, bé còn tiết lộ rằng cô dặn " không được nói cho bố mẹ biết, chỉ nói là con bị va vào cửa sổ".

Những chia sẻ của bé khiến các thành viên trong gia đình vô cùng tức giận, bức xúc và liên hệ với nữ giáo viên này. Ở một đoạn clip khác, khi nữ giáo viên tên P. gặp gỡ trao đổi với gia đình, cô này cho hay mình sẽ nói rõ ràng mọi việc khi gia đình bình tĩnh và khẳng định mình không ném vào mặt. Đồng thời, cô đề nghị gia đình không ghi âm, ghi hình.

Hình ảnh bé T. chia sẻ việc mình bị cô giáo ném thước kẻ vào mũi. (Ảnh cắt từ clip)

Tuy nhiên ở đoạn clip thứ 2, cô P. thừa nhận việc làm của mình và hứa sẽ "rút kinh nghiệm, không để xảy ra lần thứ hai đối với em T".. Theo chia sẻ của bố bé T., nhiều phụ huynh trong lớp cũng đã liên hệ với anh để cùng làm rõ việc này, khi con của họ cũng từng bị cô P. có hành vi không chuẩn mực.

Liên quan tới sự việc đang gây xôn xao dư luận, thông tin trên báo Phụ nữ Việt nam sáng cùng ngày, hiệu trưởng nhà trường xác nhận đã nắm rõ được nội dung phản ánh. Theo hiệu trưởng trường, BGH đã yêu cầu giáo viên P. tạm dừng giảng dạy để viết tường trình, đồng thời bố trí giáo viên khác dạy thay.

"Quan điểm của nhà trường là giáo viên phải trung thực. Nhà trường sẽ thực hiện đúng quy trình, họp ban chi ủy, đưa ra chi bộ để xem xét, xử lý nếu có vi phạm", hiệu trưởng trả lời phỏng vấn trên báo Phụ nữ Việt Nam.

Hiện vụ việc hiện đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.