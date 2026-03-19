Thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Quang Khải 18 tuổi

Duy Anh |

Sáng 19/3, Công an phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản trong ô tô của một người dân.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 10/3, anh Trần Đ. (47 tuổi, trú phường Hòa Cường) đậu xe ô tô trước nhà rồi vào nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, anh Đ. phát hiện xe không khóa cửa, kiểm tra bên trong thì bị mất 49 triệu đồng. Do bận công việc, đến ngày 14/3, anh Đ. mới đến Công an phường trình báo vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Cường đã khẩn trương điều tra, xác minh; đến ngày 16/3 đã làm rõ đối tượng trộm cắp là Trần Ngọc Quang Khải (18 tuổi, trú phường An Hải).

Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh tố tụng đối với Trần Ngọc Quang Khải (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại cơ quan Công an, Khải khai nhận: rạng sáng 11/3 đã đi bộ qua nhiều tuyến đường trên địa bàn, chủ động tìm kiếm các xe ô tô đậu ngoài đường có dấu hiệu không khóa cửa, như gương chiếu hậu không gập, để thực hiện hành vi trộm cắp.

Khi phát hiện xe của anh Đ., đối tượng đã mở cửa, lục tìm trong hộc xe và lấy toàn bộ số tiền 49 triệu đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ 19,2 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Hòa Cường đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Quang Khải về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.

Cục CSGT thông báo khẩn
Cảnh tượng 'lột xác' nhanh khó tin tại siêu dự án 10 tỷ USD của Vingroup ở 'ốc đảo ngủ quên'

Cảnh tượng 'lột xác' nhanh khó tin tại siêu dự án 10 tỷ USD của Vingroup ở 'ốc đảo ngủ quên'

01:55
Lời khai của gã đàn ông cao lớn đánh liên tiếp vào đầu nữ shipper 44 tuổi

Lời khai của gã đàn ông cao lớn đánh liên tiếp vào đầu nữ shipper 44 tuổi

01:01
Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

01:01
Bất ngờ 'thủ phạm' khiến 4 chuyến bay phải chuyển hướng, Cục hàng không ra cảnh báo

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến 4 chuyến bay phải chuyển hướng, Cục hàng không ra cảnh báo

01:01
'Cảnh tượng khó tin' ở Hà Nội trong tương lai: 9 trục giao thông siêu rộng, có 2 đại lộ lớn bậc nhất Việt Nam

'Cảnh tượng khó tin' ở Hà Nội trong tương lai: 9 trục giao thông siêu rộng, có 2 đại lộ lớn bậc nhất Việt Nam

01:39
Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

00:48
Thót tim khoảnh khắc xe ben tông ô tô chở học sinh, đẩy xa 30 m

Thót tim khoảnh khắc xe ben tông ô tô chở học sinh, đẩy xa 30 m

00:47
Hàng loạt xe máy đang đi ngã ra đường: CSGT truy ra hung thủ, mức xử phạt thế nào?

Hàng loạt xe máy đang đi ngã ra đường: CSGT truy ra hung thủ, mức xử phạt thế nào?

01:05
