Thực hiện lệnh bắt tạm giam Tạ Ngọc Danh SN 1987

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Ngọc Danh (SN 1987, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”, đồng thời làm rõ thêm 2 vụ trộm cắp tài sản do đối tượng thực hiện.

Đối tượng Tạ Ngọc Danh (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, tối 20/5, Danh đeo khẩu trang, mang dao xông vào một khách sạn trên đường Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch, khống chế nhân viên để cướp điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Qua truy xét, ngày 26/5, lực lượng Công an đã triệu tập Danh. Tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài vụ cướp nêu trên, Danh còn khai thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp khác trên địa bàn thành phố.

Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động, 1 xe máy Sirius cùng nhiều phương tiện phục vụ gây án. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.



