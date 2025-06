Thực hiện chuyển khoản nhiều lần, số tiền lên đến 50 triệu nhưng người nhận vẫn nói "chưa nhận được": Người phụ nữ Hà Nội liền báo công an

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào người dân có nhu cầu du lịch trong dịp hè, đặc biệt là hình thức mạo danh đặt phòng khách sạn, nhà nghỉ với giá ưu đãi. Nhiều nạn nhân "sập bẫy" do tâm lý chủ quan và ham rẻ.

Ngày 08/6/2025, Công an xã Thọ An, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị T (Sn 1994; trú tại Đan Phượng, Hà Nội) về việc bị lừa đảo khi đặt phòng du lịch. Chị T cho biết, có lên mạng tìm đặt phòng du lịch nghỉ dưỡng. Chị liên hệ với một tài khoản facebook mời chào đặt phòng được giảm giá 10%. Khi thoả thuận xong giá thuê phòng, đối tượng yêu cầu chị đặt cọc trước 50% tiền phòng. Chị T đồng ý chuyển khoản nhưng đối tượng thông báo là chưa nhận được tiền, rồi hướng dẫn chị thực hiện các giao dịch thanh toán. Sau nhiều lần thao tác, chị T đã bị mất gần 50 triệu đồng. Phát hiện mình bị lừa, chị đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân:

- Cảnh giác với các trang mạng quảng cáo giảm giá tour du lịch, phòng nghỉ khách sạn bất thường so với giá chung của thị trường.

- Nên lựa chọn những công ty du lịch lữ hành có đủ tư cách pháp nhân hoặc các web đặt phòng, khách sạn uy tín hoặc hotline của khách sạn.

- Không giao dịch với những cá nhân không rõ ràng về thông tin danh tính, địa chỉ.

- Kiểm tra kỹ thông tin về khách sạn, lấy số điện thoại của khách sạn gọi xác minh trước khi chuyển tiền cọc.

Theo Cổng TTĐT Công an Thành phố Hà Nội