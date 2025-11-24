Sáng 24/11, trời Phú Yên (cũ) hửng nắng sau chuỗi ngày mưa dài triền miên. Trong lúc bà con làng Vũng Rô (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) tất bật dọn dẹp đống đổ nát, căn nhà của mẹ ruột chị Đào Thị Kim Ka (43 tuổi) lại lặng đi trong tang tóc.

Hai chiếc bàn thờ được lập vội đặt sát nhau giữa gian nhà, đó là nơi chị thờ hai con gái vừa tử nạn trong vụ sạt lở đất kinh hoàng rạng sáng 20/11, sau khi căn nhà của chị bị đất đá trên núi đè sập hoàn toàn.

Chị Ka trong căn nhà đổ nát sau sạt lở núi.

Ngồi trước di ảnh con, chị Ka thất thần, đôi mắt trũng sâu vì đã khóc đến cạn nước. “ Hai đứa con gái tôi…chúng chết trong lúc đang ngủ, không kịp kêu một tiếng” , chị nói như cố níu từng hơi thở.

Chị kể, khoảng 3h sáng hôm ấy, chị dậy sớm như thường lệ để nấu đồ ăn mang đi phát cho những hộ khó khăn trong vùng. Bốn người con vẫn đang ngủ trong căn phòng nhỏ. Khi chị vừa mở cửa bước ra ngoài thì một tiếng nổ lớn xé toạc màn đêm. Đất đá từ sườn núi phía sau ầm ầm trút xuống như lũ quét, nghiền nát căn nhà chỉ trong vài giây.

Những nén hương thắp vội tại khu vực sạt lở.

“Tôi nghe cái ầm, rồi tất cả tối lại. Tôi chỉ kịp hô con và lao vào, nhưng vừa tới cửa thì ngất lịm”, chị Ka nghẹn giọng, bàn tay run run đặt lên di ảnh hai con.

Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu đã chạy đến bới từng mảng đá, kéo bốn đứa trẻ ra ngoài. Nhưng hai bé gái là cháu Lê Thị Bích Như (17 tuổi) và Lê Thị Như Tâm (11 tuổi) đã tử vong ngay tại chỗ. Hai cậu con trai may mắn thoát chết, chỉ bị thương nhẹ.

Căn nhà chị Ka tan nát sau trận sạt lở kinh hoàng.

Chị Ka và chồng đã ly hôn từ lâu, một mình gồng gánh nuôi bốn người con. Con trai lớn đang đi nghĩa vụ quân sự, tranh thủ xin về phép thăm nhà sau nhiều tháng xa nhà. Bích Như làm công nhân ở TP.HCM cũng về chơi với anh trai. Hai đứa nhỏ hơn thì chị nuôi nấng từng ngày.

“Chúng nó hiếm khi gặp đủ mặt như vậy. Không ngờ lần sum họp này lại thành lần cuối…” , chị Ka bật khóc, giọng đứt quãng.

Khi nghe tin dữ, anh Lê Hoài Chung (49 tuổi), cha của các cháu lập tức bắt xe từ ngoài Bắc trở về. Anh đang làm thợ xây cho một công trình xa nhà. Chuyến trở về nhanh nhất của anh lại rơi vào khoảnh khắc đau đớn nhất đời là nhìn hai con gái nằm lạnh lẽo giữa gian nhà chỉ còn đống tro tàn.

Anh Lê Hoài Chung trước bàn thờ 2 con gái.

Người dân làng Vũng Rô kể, cơn mưa kéo dài nhiều ngày đã làm đất trên núi no nước, chỉ chực sạt xuống. Nhưng không ai ngờ bi kịch lại ập đến đúng lúc cả bốn đứa trẻ của chị Ka đang quây quần bên nhau sau thời gian dài mỗi đứa mỗi nơi.

Trong căn nhà mượn tạm của mẹ ruột để lo tang lễ, khói nhang nghi ngút, tiếng khóc của người mẹ mất con át cả tiếng gió thổi sau mưa. Bà con hàng xóm lặng lẽ đến thắp nén nhang, ai cũng cúi đầu chia sẻ nỗi mất mát quá lớn của gia đình chị Ka.