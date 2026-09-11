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Thúc đẩy hệ sinh thái "kinh tế bạc" cho 16,5 triệu người cao tuổi

Diệp Anh
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Với khoảng 16,5 triệu người cao tuổi, Chính phủ yêu cầu thúc đẩy hệ sinh thái "kinh tế bạc", phát triển sản phẩm, dịch vụ và tăng cường bảo vệ người cao tuổi.

Thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế bạc cho người cao tuổi tại việt nam 2026 - Ảnh 1.

Trong bối cảnh cả nước đang có khoảng 16,5 triệu người cao tuổi, Chính phủ yêu cầu tập trung thúc đẩy hệ sinh thái "kinh tế bạc", hoàn thiện dữ liệu quốc gia về người cao tuổi, đồng thời nghiên cứu giải pháp tạo môi trường để người cao tuổi tiếp tục đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Theo đó, cần phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với người cao tuổi; huy động doanh nghiệp, thị trường, khoa học - công nghệ và các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng hệ sinh thái "kinh tế bạc".

Cùng với đó, các bộ, ngành được yêu cầu hoàn thiện dữ liệu quốc gia về người cao tuổi, tăng cường tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số và bảo vệ người cao tuổi trước các nguy cơ trên không gian mạng.

Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ cho người cao tuổi. Đối với chính sách trợ cấp hưu trí xã hội, việc mở rộng diện bao phủ phải gắn với đánh giá tác động đến ngân sách và sự tương quan với các chính sách bảo hiểm xã hội khác.

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Tags

Người cao tuổi

kinh tế bạc

dữ liệu quốc gia

dữ liệu quốc gia về người cao tuổi

kỹ năng số

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