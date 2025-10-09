Thức cả đêm vì phim 18+ siêu hay vừa chiếu: Nữ chính đẹp kinh diễm, phong thần cả đời cũng không đủ

Phải rất lâu rồi, người ta mới lại thấy Thư Kỳ trở lại màn ảnh nhỏ và không chỉ trở lại, cô khiến cả mạng xã hội bùng nổ với Hồi Hồn Kế (The Resurrected), phim 18+ được xếp vào hàng bom tấn Netflix 2025 đến từ Đài Loan (Trung Quốc) vừa ra mắt không lâu. Một bộ phim kinh dị - tâm lý giật gân mà người xem phải nín thở từng phút, còn nhan sắc và diễn xuất của Thư Kỳ thì một lần nữa tỏa sáng, bất chấp việc bị dìm tạo hình.

Được Netflix đầu tư mạnh tay, Hồi Hồn Kế quy tụ dàn sao nữ đình đám gồm Thư Kỳ, Lý Tâm Khiết và Giả Tịnh Văn. Phim thậm chí còn được chọn trình chiếu trong hạng mục On Screen của Liên hoan phim Busan 2025 - nơi tôn vinh những series xuất sắc nhất châu Á. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ cho thấy đây không phải một tác phẩm đại trà. Nhưng thứ khiến người ta ám ảnh hơn cả chính là vai diễn đầy ám ảnh của Thư Kỳ, người phụ nữ mang nỗi đau mất con và sẵn sàng “giao kèo với quỷ” để trả thù.

Trong bộ phim 18+ Hồi Hồn Kế, Thư Kỳ hóa thân thành một bà mẹ mang vẻ đẹp trầm tĩnh nhưng ẩn chứa bão tố. Khi con gái bị bắt cóc rồi chết thảm, cô quyết định hồi sinh một kẻ lừa đảo đã chết để truy tìm chân tướng. Câu chuyện tưởng chừng điên rồ ấy lại được dựng nên với bầu không khí rợn người, gợi nhớ đến những tuyệt phẩm kinh dị tâm lý kiểu Gone Girl hay The Others. Mỗi tập phim như một tầng sâu trong tâm trí con người. nơi nỗi đau và dục vọng hòa quyện, biến tình mẫu tử thành một hành trình đẫm máu.

Thư Kỳ vốn nổi tiếng là biểu tượng quyến rũ châu Á trong nhiều tựa phim 18+ nổi tiếng, nhưng trong lần trở lại này, cô không còn là nữ thần gợi cảm của thập niên 2000 nữa. Ở tuổi 48, Thư Kỳ mang lên màn ảnh một sắc đẹp trưởng thành, kiêu kỳ và đầy ma mị. Ánh mắt đượm buồn, gương mặt mỏi mệt nhưng vẫn khiến người xem không thể rời mắt, đó là nét đẹp của một người đàn bà từng trải, đã yêu, đã mất, và đã đánh đổi tất cả.

Các cảnh nóng, cảnh bạo lực trong phim vốn khiến Hồi Hồn Kế được dán nhãn phim 18+ nhưng không hề rẻ tiền. Chúng không nhằm khơi gợi mà để phơi bày tâm lý của nhân vật: sự tuyệt vọng, sự trống rỗng, đau đớn. Thư Kỳ diễn những cảnh đó bằng ánh mắt gây ám ảnh, một sự quyến rũ trưởng thành, thông minh, và đau đớn đến nghẹt thở.

Khán giả gọi đây là vai diễn phong thần của Thư Kỳ, một lời khen không hề quá. Suốt hai thập kỷ qua, cô từng là nữ hoàng phòng vé với nhiều tác phẩm nổi tiếng nhưng đây mới là lần cô khiến người xem rùng mình và thương cảm nhất. Diễn xuất của Thư Kỳ trong Hồi Hồn Kế không còn là trò chơi với nhan sắc, mà là màn hòa tan giữa người và ma, giữa tình yêu và tội lỗi. Không ít khán giả sau khi xem xong suất chiếu đặc biệt từ LHP Busan đã viết: “Tôi không biết mình đang xem phim kinh dị hay một bản giao hưởng về nỗi đau”, “Thư Kỳ đẹp đến mức mỗi lần cô nhìn vào màn hình, tôi quên mất đang sợ”. Nhiều người còn ví cô là “nữ thần bất tử của điện ảnh Hoa ngữ” bởi phong thần một lần vẫn chưa đủ để diễn tả đẳng cấp này.

Nói thêm về Thư Kỳ, nhan sắc biểu tượng mà thời gian dường như chẳng thể chạm tới. Từ một người mẫu ảnh nóng bỏng của thập niên 90 đến ngôi sao quốc tế được Cannes và Venice săn đón, cô đã trải qua đủ mọi định kiến, nhưng chưa từng đánh mất phong độ. Đến nay, dù đã gần 50 tuổi, Thư Kỳ vẫn đẹp kinh diễm, cứ xuất hiện là khiến khán giả phải phong thần.