“Thuật dùng người” của CEO 9x Huy Thanh Jewelry: Không thích nhân viên chỉ biết nói "Vâng", ý kiến trái chiều mới mang lại hiệu quả

Đồng thuận chưa chắc đã tốt!

Đỗ Huy Thành sinh năm 1991, lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nghề kim hoàn. Việc tiếp xúc với nghề từ sớm khiến lựa chọn theo đuổi lĩnh vực trang sức gần như là một sự tiếp nối tự nhiên.

Sau khi hoàn thành chương trình học ngành Quản trị sản xuất tại Anh, Thành trở về Việt Nam và tham gia điều hành doanh nghiệp gia đình. Huy Thanh Jewelry được thành lập từ năm 1987, trong thời gian dài tập trung vào sản xuất, xuất khẩu và phân phối qua hệ thống đại lý.

Những năm gần đây, doanh nghiệp này chuyển hướng sang mở rộng kênh bán lẻ. Số lượng cửa hàng tăng từ vài điểm tại Hà Nội lên khoảng 25 showroom trên toàn quốc, trong đó tập trung nhiều ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Song song đó là việc đầu tư xưởng sản xuất và xây dựng đội ngũ nhân sự trẻ, với độ tuổi trung bình khoảng đầu 20.

Doanh nhân Đỗ Huy Thành

Theo CEO 9x này, trong hoạt động kinh doanh, vốn có thể huy động và mô hình có thể học hỏi, nhưng con người là yếu tố khó sao chép. Đặc biệt trong ngành trang sức, sản phẩm có thể bị sao chép về mẫu mã, nhưng đội ngũ thiết kế và phát triển sản phẩm lại mang tính riêng biệt.

Từ góc nhìn đó, việc xây dựng nguồn nhân lực được đặt ở vị trí quan trọng trong vận hành doanh nghiệp. Ngay từ giai đoạn quy mô nhỏ, doanh nghiệp đã chú trọng thiết lập quy trình làm việc, thay vì vận hành theo hướng linh hoạt thiếu hệ thống, nhằm kiểm soát chất lượng và tạo nền tảng cho việc mở rộng.

Đáng chú ý, CEO 9x này cho rằng sự đồng thuận tuyệt đối không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả. Đỗ Huy Thành từng chia sẻ: “Tôi không thích nhân viên chỉ biết nói “Vâng!”. Tôi là lãnh đạo nhưng không phải lúc nào cũng đúng, chiến lược đã đề ra nhưng đôi khi vẫn có sự thay đổi từng ngày. Tôi thích những người luôn muốn bàn luận và có những ý kiến trái chiều, không chấp nhận kết quả hiện tại. Họ rất giỏi, họ luôn giúp tôi lái con tàu về đúng đích đã định trước. ”

Quan điểm này phản ánh cách tiếp cận coi trọng phản biện nội bộ, thay vì mô hình quản trị theo hướng mệnh lệnh một chiều.

“Nhân sự là yếu tố không thể sao chép”

Trong cách tiếp cận quản trị, CEO 9x của Huy Thanh Jewelry đưa ra một số tiêu chí cụ thể khi tuyển dụng và sử dụng nhân sự.

Thứ nhất là khả năng tư duy và thích nghi với thay đổi của thị trường. Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng biến động nhanh, việc nắm bắt nhu cầu khách hàng được xem là điều kiện cần để doanh nghiệp duy trì hoạt động.

Thứ hai là trao cơ hội cho người có tiềm năng, thay vì đặt nặng yếu tố thâm niên. Việc đề bạt có thể diễn ra nhanh nếu cá nhân chứng minh được năng lực. Cách làm này đi kèm với việc phân quyền, hạn chế tình trạng lãnh đạo tập trung quá nhiều công việc.

Thứ ba là khuyến khích sáng tạo thông qua việc đưa các ý tưởng ra thảo luận trong nội bộ, nhằm tạo điều kiện để nhân sự tham gia vào quá trình cải tiến.

Cuối cùng là chấp nhận biến động nhân sự như một phần của quá trình phát triển. Quan điểm này cho rằng việc nhân sự có năng lực rời đi không hoàn toàn là yếu tố tiêu cực, mà có thể tạo ra động lực cho những người ở lại.

CEO 9x từng nói: "Thông minh, sáng tạo linh hoạt và tiếp nhận được vị trí, nhiệm vụ cũng đồng nghĩa với việc họ phát triển rất nhanh và có xu hướng tách riêng. Tư duy của tôi cũng như Huy Thành hoàn toàn khác, nếu tôi để những người tài giỏi ra đi, thì thế hệ kế cận sẽ nhìn vào thành công của người đó mà phấn đấu. Nhờ đó dù không cần tuyển dụng, những người tài vẫn tự tìm tới Huy Thanh Jewelry".

Hiện nay, doanh nghiệp này có lực lượng lao động trẻ, chủ yếu ở độ tuổi đầu 20, đặc biệt trong khối bán hàng và văn phòng. Điều này phần nào ảnh hưởng đến cách vận hành, từ giao tiếp nội bộ đến cách tiếp cận khách hàng.

Bên cạnh đó, việc mở rộng kênh bán hàng qua các nền tảng trực tuyến cũng cho thấy định hướng tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, phù hợp với cấu trúc nhân sự hiện tại.

Tuy nhiên, cách tiếp cận đề cao phản biện, trao quyền sớm và chấp nhận biến động nhân sự cũng đặt ra thách thức trong việc duy trì tính ổn định khi doanh nghiệp mở rộng quy mô. Việc cân bằng giữa tự do sáng tạo và kỷ luật tổ chức vẫn là vấn đề cần tiếp tục điều chỉnh trong quá trình phát triển.