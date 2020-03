Thừa nhận đi ăn trưa với người đàn ông khác, sự thật cuộc hôn nhân của Lê Thúy và Đỗ An ra sao?

Gần đây, trên một chương trình truyền hình, Lê Thuý và Đỗ An đã thẳng thắn đối diện với những trục trặc trong cuộc hôn nhân của mình sau 5 năm chung sống.

Theo lời kể của cặp đôi, mâu thuẫn từ quan điểm, lối sống, suy nghĩ... khiến họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân.

Đỉnh điểm nhất là việc Lê Thuý đồng ý nhận lời đi ăn cùng người đàn ông khác. Đỗ An biết nhưng chấp nhận điều đó và để Lê Thuý tự quyết định.

Sau tất cả, Lê Thuý nhận ra mình đã làm tổn thương chồng và cảm thấy biết ơn những nỗ lực của Đỗ An để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Còn Đỗ An cũng nhìn ra được những thiệt thòi vợ phải chịu khi từ bỏ sàn diễn, chăm lo cho tương lai của cả hai.

Sau những khúc mắc hôn nhân, cặp đôi vẫn gắn bó bên nhau

Đây không phải lần đầu tiên Đỗ An và Lê Thuý chia sẻ về những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng.

Trước đó, Đỗ An từng tâm sự, ngay sau khi kết hôn và cùng chung sống, họ đã cảm thấy không chịu nổi nhau bởi những khác biệt quá lớn trong tính cách.

Đỗ An thừa nhận mình là một người rất khó tính. Mọi đồ vật trong nhà được đặt ở đây, chỉ cần bị dịch chuyển ra chỗ khác 10cm thôi anh cũng không muốn. Điều đó khiến Lê Thuý cảm thấy ngột ngạt.

Họ thường cãi vã nhau những chuyện rất nhỏ nhặt. Như việc Đỗ An ngồi chờ Lê Thuý trang điểm hàng tiếng đồng hồ, nhưng khi xong việc, nữ người mẫu lại không thể nán lại một chút chờ chồng tắt bếp ga, đóng cửa sổ mà chỉ muốn đi ngay lập tức.

Vì rất nóng tính, nên Lê Thuý dễ phản ứng mạnh khi vợ chồng cãi cọ. Có lần cô xách vali đòi bỏ đi vì không chịu nổi những mâu thuẫn và căng thẳng đó.

Thế nhưng, chính Đỗ An luôn là người nhún nhường và xoa dịu vợ. Anh quan niệm: "Khi một người phụ nữ đang giận, tốt nhất không nên nói gì, hơn nữa cũng không nên tranh luận đúng sai với vợ", "chỉ cần vợ lên tông giọng lớn, tôi sẽ im lặng ngay"...

Thậm chí, anh luôn cố gắng để trở thành một người đàn ông gần giống nhất với mong muốn của vợ, cả khi đó là điều anh không thật sự mong muốn.

Đỗ An tiết lộ vì hay đi chơi với những người phụ nữ giàu có sang trọng nên Lê Thúy cũng mong muốn được sống như vậy.

Còn anh chỉ muốn gia đình mình có một cuộc sống đầy đủ về cả tinh thân và vật chất. Bởi anh từng gặp rất nhiều người giàu có nhưng cuộc sống không an yên. Thế nhưng, là một người chồng, khi biết được mong muốn của vợ, anh vẫn cố gắng chiều theo.

"Chẳng hạn, Thúy đi chơi với chị Hà Kiều Anh, Diễm My... nên cũng bị ảnh hưởng suy nghĩ của các chị. Họ đều có cuộc sống dư dả, sang chảnh và cô ấy cũng muốn sau này chúng tôi được như vậy. Đó là tiêu chuẩn mới mà Thúy xây dựng và tôi phải cố theo cho được", Đỗ An nói trên Zing.vn.



Khoảnh khắc giản dị, ấm cúng của 2 vợ chồng Lê Thuý - Đức An

Hiện tại, hai vợ chồng Lê Thuý - Đức An cũng đã mua được một căn hộ và chuyển ra ngoài sống riêng chứ không ở cùng bố mẹ như trước nữa.

Về chuyện tiền bạc, Đỗ An cho biết: "Tiền nhà, tiền điện, tất cả mọi thứ tôi trả tự động hết, sau khi trả hết ra còn lại bao nhiêu hai vợ chồng cùng biết, xài như thế nào hai vợ chồng sẽ tính toán với nhau.

Không phải tiền ai nấy giữ vì tiền về cũng vào tài khoản của tôi, bây giờ tiền nằm trong tài khoản chứ không phải tiền giấy như xưa nữa nên từ tài khoản đó ra bao nhiêu hai vợ chồng tự tính với nhau. Đương nhiên từ tài khoản của tôi đi ra vì lương về phải vào tài khoản của tôi" (nguồn Ngôi sao).

Sau 5 năm chung sống, trải qua rất nhiều sóng gió chông gai, Lê Thuý và Đức An phát hiện ra những mâu thuẫn giữa hai tính cách đối lập ấy lại rất khớp với nhau. Thậm chí, Đức An còn nghĩ anh và Lê Thuý sinh ra để dành cho nhau.

"Cá nhân An nghĩ An và Thúy sinh ra là dành cho nhau. Sự khác biệt của hai đứa gần như đối lập nhưng lại khớp với nhau. Những gì An mạnh thì Thúy sẽ yếu và ngược lại. Hai phía đối lập nhau sẽ hút nhau", Đỗ An nói trong chương trình "Giải mã tri kỉ".

Hiện tại, Đỗ An và Lê Thuý vẫn đang lên kế hoạch để có em bé đầu lòng. Đó cũng là lý do khiến Lê Thuý tạm gác sự nghiệp của mình lại để tập trung cho thiên chức làm mẹ.

Điều lãng mạn bây giờ của họ không xoay quanh nến và hoa hồng mà những câu chuyện tình toán con cái, bàn bạc mua một món đồ có giá trị như chiếc xe hơi, hay đơn giản là dành thời gian bên nhau sau những ngày mệt mỏi.